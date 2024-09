Referente del arbitraje mata a Matonte en Colo Colo vs River: "Fatal; una lástima que toque"

La Conmebol definió los árbitros para las revanchas de los duelos por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, donde Colo Colo viajó hasta Buenos Aires para intentar dar el gran golpe.

Los dirigidos por el técnico Jorge Almirón chocan nuevamente ante River Plate, con el antecedente del empate 1-1 obtenido en Santiago hace casi una semana en el estadio Monumental.

Pero a horas de jugar el trascendental encuentro en la capital trasandina, se determinó que el uruguayo Andrés Matonte sea el encargado de dirigir el encuentro, en algo que de inmediato causó molestia.

El histórico árbitro Iván Guerrero conversó sobre este tema con Redgol, donde de inmediato le vino como un balde de agua fría la designación del uruguayo, para un partido tan importante.

Andrés Matonte será el juez clave en el choque ante River Plate por la Copa Libertadores. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La recomendación a Colo Colo por Andrés Matonte

Los últimos antecedentes de Matonte son pésimos con Chile. De inmediato todos recuerdan la derrota en la última Copa América ante Argentina, que terminó con polémica, además de 4-0 de River sobre Colo Colo en 2022.

Por lo mismo, Iván Guerrero no le gustó para nada, aunque manda una recomendación a los jugadores de Colo Colo en Argentina.

“Fatal. No lo encuentro un buen árbitro y es una lástima que nos toque. Pero mira, lo que hemos hablado tantas veces, los jugadores tienen que olvidarse que existe, no hablarle y lo que cobró ya lo cobró. Con el VAR los hacen cambiar, pero si no existiera jamás cambiarían, es una conversación perdida o ganarse una amarilla tontamente. Tienen que saber controlar en temperamento, es parte del juego”, explicó Guerrero.

Por lo mismo, asegura que escenas vistas en el primer encuentro, por ejemplo, en lo de Paulo Díaz con Maximiliano Falcón, son situaciones que deben evitarse en un momento tan importante del torneo.

“Paulo Díaz siguió, siguió y siguió, les dieron oportunidades para no expulsarlos porque ya les habían advertido y obligan a expulsarlos. No tienen que meterse con el árbitro”, finalizó.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre River Plate y Colo Colo por la Copa Libertadores?

La vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre River Plate y Colo Colo se jugará el martes 24 de septiembre, a partir de las 21:30 horas en el estadio Monumental de Núñez.