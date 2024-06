El ex réferi nacional Iván Guerrero analizó en RedGol el triste accionar del juez uruguayo en el triunfo de Argentina sobre Chile.

Un partido que quedará en el recuerdo, para mal, fue el de Chile ante Argentina por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América, debido al funesto cometido del cuerpo arbitral en Nueva Jersey.

El juez uruguayo Andrés Matonte se compró unos lindos lentes de cuero en el duty free camino a Estados Unidos, porque simplemente no vio casi nada durante el encuentro entre la Roja y la Albiceleste.

El cometido del charrúa fue criticado por todos, hasta los argentinos dijeron que se equivocó, y en RedGol llamamos al ex árbitro Iván Guerrero para que analizara su accionar.

Iván Guerrero “mata” a Matonte

El ex juez nacional dijo que el uruguayo simplemente se hizo loco y además habló del VAR, porque indicó que tampoco lo ayudaron mucho.

“Hay algunas cosas que uno no ve en el campo de juego, que son difíciles, pero si está el VAR, por ejemplo ese planchazo que pegó de Paul, lo mínimo era una amarilla y no pasó nada”, dijo en primera instancia.

La polémica falta de De Paul a Suazo.

Luego, habló de la falta de Cuti Romero a Víctor Dávila dentro del área: “si yo analizo con calma, las intencionalidades no existen, la casualidad no existe, le pegó o no le pegó y le dio un manotazo en la cara. Un golpe al rostro dentro del área era penal”.

“El VAR lo ayudó poco, actuó muy poco. Hubo cosas que no vio o se hizo el loco. El árbitro no fue drástico en aplicar el reglamento”, cerró Iván Guerrero.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Canadá por la Copa América?

El partido crucial entre las selecciones de Chile y Canadá por la Copa América se jugará este sábado 29 de junio, a partir de las 20:00 horas, en el Exploria Stadium de Orlando.

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.