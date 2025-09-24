Este jueves, Estudiantes y Flamengo se enfrentarán para definir quién avanza a las semifinales de la Copa Libertadores. En el partido de ida, el equipo brasileño se impuso 2-1 con goles de Pedro y Guillermo Varela, aunque el gol de Guido Carrillo para el conjunto argentino dejó la serie abierta.

El Fla viene de empatar 1-1 frente a Vasco da Gama en el torneo brasileño, mientras que Estudiantes llega con el ánimo en alto tras ganarle 1-0 a Defensa y Justicia en la liga argentina.

¿A qué hora juega Estudiantes vs. Flamengo y dónde ver EN VIVO?

El partido entre Racing Club vs. Vélez Sarsfield por los cuartos de final de la Copa Libertadores, será este martes 23 de septiembre, desde las 19:00 hrs , en el Estadio Presidente Perón, Buenos Aires, Argentina.

El duelo será transmitido en vivo por televisión a través de la señal de ESPN , adicionalmente, el duelo también contará con transmisión online por la plataforma de Disney+, con el plan Premium.

ver también Programación Copa Libertadores: Agenda de partidos y horarios de los cuartos de final vuelta

Podrás ver la transmisión en los siguientes canales:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

+ Disfruta increíbles promociones de Disney+ en todos sus planes suscribiéndote hasta el 27 de septiembre: plan estándar con anuncios a $2.990, plan estándar a $4.900 y plan premium a $6.900 por cuatro meses.

Publicidad