Aníbal Mosa sacó la voz por la sanción que se le puede venir a Colo Colo por no vender entradas a los hinchas visitantes de Junior.

Colo Colo comienza a pensar en su partido por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024, luego del empate sin goles ante Universidad de Chile en el Superclásico.

Pero para el partido del martes ante Junior de Colombia hay un tema que preocupa a los albos, por una posible sanción que pueden recibir de parte de la Conmebol.

Esto, porque la Delegación Presidencial autorizó un aforo de 40 mil personas en el estadio Monumental, pero puso como condición que no se vendiera entradas al público visitante.

Una situación que va contra la normativa de la Conmebol en la Copa Libertadores, por lo que puede venir una importante multa económica para Colo Colo.

Colo Colo vuelva al estadio Monumental en Copa Libertadores. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Colo Colo respeta la decisión de las autoridades nacionales

Según consigna el sitio Dalealbo, en Colo Colo están al tanto de la situación que puede generar esta medida de la Delegación Presidencial, por lo que ya tomaron una postura por el reglamento.

En ese sentido, los albos saben que “los clubes están obligados a vender a los clubes visitantes mínimamente dos mil entradas en fase preliminar, fase de grupos y hasta cuartos de final que se disputen en sus estadios”.

“En el caso de incumplimiento a estas disposiciones, el club será sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Conmebol con una multa no inferior a los 20 mil dólares (cerca de 19 millones de pesos). En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones, se podrán imponer sanciones adicionales”, explican.

Colo Colo contó con hinchas visitantes en los anteriores partidos de Copa Libertadores. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Situación que afrontó Aníbal Mosa luego del Superclásico, donde asegura que a Colo Colo le queda respetar las reglas que ponen las autoridades nacionales, aunque saben que pueden tener problemas: “Lo veremos más adelante, pero es una exigencia que se nos colocó desde la autoridad“.

“No, no nosotros cuando hicimos la presentación del partido a nosotros nos pusieron de exigencia para este partido que tenía que ser sin público visita y nosotros acatamos lo que nos dice la autoridad. No, no se habló nada, nosotros nos debemos a las autoridades locales, chilenas”, explicó.

