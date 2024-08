Partido de pocas luces. Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentaron en el Estadio Nacional con la vista fijada en la cima del Campeonato Nacional. Pese a esto, el duelo fue más bien aburrido.

De pierna fuerte y de pocas ocasiones, el Superclásico terminó en un tedioso empate sin goles. Universidad de Chile tuvo mayor control del balón y Colo Colo consiguió llegadas de peligro importantes.

Pese a ello, ninguna de las dos escuadras supo desenredar la estrategia contraria. Ambos centrodelanteros, tanto Bolados como Pons, no tuvieron un buen día y se vieron sobrepasados por sus respectivas marcas.

En ese contexto sacó la voz Esteban Pavez, jineta de Colo Colo que se refirió a las chances que tuvo el cuadro popular de desnivelar a su favor, cuyas resoluciones no fueron las esperadas.

Palabras de Pavez

“La U tuvo más el balón que nosotros, tuvieron la que, para mí, fue la más clara, la de Pons. Nosotros no tuvimos la pelota, pero llegamos como cuatro o cinco veces y no pudimos definir. Tuvieron la pelota, pero no nos hicieron daño”, analizó el capitán de Colo Colo.

“La idea era hacer el hombre a hombre, yo con el interior por la izquierda, que ellos van cambiando mucho. Estuvimos bien, ellos siempre tuvieron la pelota atrás, pero no nos hicieron tanto daño. Tampoco fueron claros”, añadió Pavez, quien también se refirió al partido de Copa Libertadores ante Junior.

“El martes tenemos que concretar a la primera, porque ganar de local en Copa es muy importante. Ahí tienes dos claras y tienes que hacerla”, señaló al respecto el capitán albo, que le puso calificativo al partido ante los cafeteros.

“Todo el hincha colocolino está esperando el partido hace seis años. En lo personal, lo tomo como el partido más importante del año”, cerró Esteban Pavez.