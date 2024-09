Arturo Vidal aseguró que el campeón del mundo no fue capaz de darle la cara luego de un burlesco festejo al final del partido.

Arturo Vidal se calienta por burla de Germán Pezzella: "Arrancó, me lo pudo decir a la cara"

Arturo Vidal fue protagonista de la eliminación de Colo Colo en Copa Libertadores. El King tuvo tuvo un encuentro con los hinchas de River Plate y también con sus jugadores, como pasó con Germán Pezzella.

El central del Millonario, quien es muy amigo de Claudio Bravo por el paso de ambos en el Betis, se burló del jugador de Colo Colo con el resultado consumado en el Monumental de Buenos Aires.

“Al final del partido, pasó el central, el que es campeón (del mundo), no sé como se llama, pero habló y arrancó. Podría habérmelo dicho en la cara, pero no le dio, salió arrancando”, contó con una sonrisa irónica Vidal.

De hecho manifestó el King que lo fue a buscar, pero no le dio bola el trasandino. “Le pedí que me lo dijera en la cara, pero no quiso. Está bien, le deseo suerte nomás”, manifestó.

Vidal acusó a Pezzella de ser un mal ganador en Copa Libertadores

Vidal cuenta que la Libertadores quiere a River en la final

Para Arturo Vidal, que la final de Copa Libertadores se juegue en noviembre en el estadio de River Plate es porque la Conmebol quiere al elenco Millonario en esa gran definición.

“Ojalá que aprovechen la oportunidad que tienen, ya nos dejaron afuera y la final de la Copa Libertadores se juega acá en el estadio de River”, sostuvo con mucha pica.

Para rematar, manifestó que “les pusieron la final de la Copa Libertadores en su estadio y si la pierden, sería de pavo”.