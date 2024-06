Gareca confía ciegamente en La Roja para Copa América: "Me gusta lo que vemos"

Apenas cinco meses lleva el proceso de Ricardo Gareca al mando de la Selección Chilena. En ellos se observa un cambio brutal en la forma de jugar que reencantó a los hinchas e ilusiona a todos de cara a su primer torneo oficial con el equipo: la Copa América 2024.

Prueba de ello son los tres partidos amistosos que disputó previo al certamen continental, con dos sendas victorias ante Albania y Paraguay, más una derrota con Francia, donde la imagen que se dejó en cancha fue mejor que en el último proceso con Eduardo Berizzo.

Por eso, en la previa al estreno de Copa América ante Perú, se le preguntó a Gareca por lo que ha encontrado en Chile durante estos meses de trabajo, y su respuesta fue más que categórica. “Todo lo que vemos nos gusta“, asegura el Tigre.

¿Con qué se encontró Gareca en su estancia en Chile?

“Si tengo que hablar es una predisposición total tanto en la gira en Europa como este proceso, todo lo que vemos nos gusta. Desde el profesionalismo, la atención, la convivencia y lo que ofrecen dentro del campo de juego, hay mucho potencial. Estamos muy conformes, más que nada desde la convivencia y de lo que vemos en todos. Se llevan bien y se respetan”, advierte el técnico argentino.

En esa línea, Gareca agrega que “cuando me tocó asumir había mucho preconcepto de lo que había o podía hacer, pero en todas las conversaciones que he tenido, lo primero que hicimos fue presentarnos a los muchachos que enfrentamos durante años y encontramos una predisposición no sólo de ser parte y de volver a la selección, sino que ser receptivos en todos“.

“Cuando nos tocó trabajar, se mostraron muy predispuestos. Me gusta lo que vemos y ojalá podamos afianzarnos más”, sentencia Ricardo Gareca sobre lo que ve en el plantel de la Selección Chilena.

