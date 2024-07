¿Qué canal transmite Colombia vs Panamá? Cómo ver EN VIVO el partido de Copa América 2024

Colombia ha sido una de las grandes selecciones que ha ofrecido la Copa América 2024 y quieren seguir demostrando ese nivel en cuartos de final, donde se medirán ante Panamá. Un duelo imperdible y acá te contamos dónde verlo en vivo.

Los Cafetaleros traen consigo un gran rendimiento. De la mano de Néstor Lorenzo, suman la increíble cifra de 26 partidos sin perder, de los cuales 23 han sido dirigidos por el DT argentino. Están a un partido de igualar el récord de Colombia, el cual le pertenece al seleccionado dirigido por Francisco “Pacho” Maturana entre 1993 y 1994, cuando llegaron a 27 duelos sin caer. Ante Panamá pueden hacer historia.

¿Qué canal transmite a Colombia vs Panamá?

Este partido podrá ser visto en televisión a través de DSports de DirecTV, mientras que pos streaming estará disponible en DGO. Conoce las señales para ver el encuentro:

DSports:

DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)

¿A qué hora son los cuartos de final de la Copa América 2024?

El duelo entre Colombia y Panamá se jugará este sábado 6 de julio a las 18:00 horas, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, Estados Unidos.

Panamá va por la sorpresa

A la hora de los pronósticos, todos parecen apuntar a Colombia como el país favorito en esta serie. Los Cafetaleros fueron los líderes del grupo D, superando a Brasil en la misma zona. Cuentan con un gran plantel, quienes son encabezados por James Rodríguez.

Panamá en el papel no tiene mucha presión, algo que a veces en este tipo de situaciones puede ser un plus. Canadá dio la sorpresa frente a Venezuela y los canaleros quieren escribir una historia similar en Arizona. Ya sobrevivieron al grupo C con Estados Unidos, Uruguay y Bolivia. El ganador de esta serie con Colombia, enfrentará al vencedor entre la Celeste y Brasil.