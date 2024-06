La selección chilena se jugará este sábado la opción de clasificar a cuartos de final de la Copa América. Enfrenta a Canadá y a la Roja le sirve un triunfo, además de que Perú no le gane a Argentina, para meterse entre los ocho mejores del certamen.

El rival más probable en esa instancia sería Venezuela, líder del Grupo B con dos triunfos en dos partidos jugados. Un tema que fue abordado por Redgol con Leonardo Véliz y Jorge Garcés.

“Sería lindo jugar contra los venezolanos, aunque no me gusta la palabra revancha por lo que pasó en las eliminatorias. Ellos se han impuesto con fútbol, tienen a Rondón y Soteldo en buena forma, además de Eduard Bello que hace goles, hace buen trabajo Venezuela”, contó el Pollo.

Sobre lo que sería el choque contra Soteldo, dijo Véliz que “no hay que dejarle espacio para la velocidad, ahí es concluyente. En cuanto a la habilidad, es mucho amague y mucha finta, pero el Huaso Isla se ha enfrentado a jugadores de esa categoría sin problema”.

Soteldo es una de las figuras de Venezuela en Copa América

De hecho señaló que “a mí Soteldo no me preocupa, me preocupa más el juego aéreo de Rondón, pero Paulo Díaz y Lichnovsky han andado muy bien en esa faceta”.

Sin espacios a Soteldo

Para Jorge Garcés, jugar contra Venezuela es un apretón importante para el elenco de Ricardo Gareca.

“Sería un buen rival, uno especial, porque ya no es el Venezuela de antes. Han alcanzado un funcionamiento sólido y sería un buen apretón”, señaló el popular entrenador.

Luego contó que “la velocidad de los delanteros en el mundo están a otro ritmo, a otro nivel y Venezuela tiene jugadores así, como Soteldo. A estos jugadores hay que anticiparlos, marcarlos de cerca, pues si controlan en el mano a mano es complejo. Y aunque conozcas su enganche no los puedes intervenir, tienes que estar encima”.