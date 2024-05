La selección chilena está en días de definición de su nómina definitiva para la Copa América 2024, donde el técnico Ricardo Gareca hizo público un listado de 55 jugadores reservados para el torneo en Estados Unidos.

En Universidad de Chile son tres los jugadores que aparecen: Lucas Assadi, Marcelo Díaz y Maximiliano Guerrero. Justo este último destaca por su buen presente, lo que lo tiene ilusionado.

“Lo tomo de buena forma siento que es gracias al equipo por las actuaciones que me han llevado a estar en la nómina , lo he estado haciendo de buena forma y es por la confianza que me dan todos”, comentó Guerrero en el Centro Deportivo Azul.

El atacante sabe que tiene cuatro partidos más para mostrarse, por lo que se va a jugar con todo la chance de poder estar presente en el torneo con la selección chilena.

Maxi Guerrero en el partido ante Paraguay por las eliminatorias al Mundial 2026. Foto: Andres Pina/Photosport

Copa América en la mira de Guerrero

Para el atacante de Universidad de Chile el estar en la convocatoria de 23 jugadores es un gran objetivo: “Estar en la lista, queda un paso más que es meterme en los que viajan, y nos preparamos de la mejor forma para estar bien”.



“Creo que tengo que hacerlo de la mejor manera, aportando más goles y asistencias, pero tengo que tener tranquilidad de que puedo hacerlo mejor y enfocarme en eso”, precisó.

Si bien ya fue parte de la Roja en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, además de las eliminatorias para el Mundial 2026 de la mano de Eduardo Berizzo, sabe que tiene una chance intacta.

“La confianza que tenía en mi desde el año pasado, tras jugar en la selección, que me ayuda a tener un buen rendimiento y mentalidad ganadora y jugar en el equipo más grande de Chile. Todo es mental y tener confianza”, finalizó.

Revisa sus declaraciones:

