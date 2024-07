Argentina está en semifinales de la Copa América de Estados Unidos 2024 tras superar por penales a Ecuador. La Albiceleste enfrentará a Canadá por el paso a la final tras empatar 1-1 contra la Tri e irse directamente a la definición desde los doce pasos.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello se mostró en total desacuerdo con el formato de campeonato, considerando incluso que frente a Ecuador favoreció a Argentina pues un alargue dejaba a Messi y compañía cerca de la eliminación.

“Argentina no jugó bien contra Ecuador y yo creo que si había alargue, era muy posible que lo ganara Ecuador. Ecuador estaba físicamente más entero que Argentina”, dijo Guarello.

Agrega que “incluso, si había largue, Brasil con uno más seguramente le ganaba a Uruguay. Al menos algo le salía. El tema del alargue hay que analizarlo. Que no haya en la fase final de Copa américa me parece que quita una opción al que está jugando mejor. Ir a los penales directamente me parece muy azaroso”.

¿Messi? Argentina con uno menos

Por otro lado, King Kong tuvo espacio para abordar el presente y desempeño de Lionel Messi en el presente torneo continental de selecciones. La Pulga por ahora sigue en deuda total.

“Messi hizo varias jugadas buenas contra Canadá, tuvo espacios. Contra Chile no fue relevante. Contra Perú no jugó y ante Ecuador no la tocó. No está bien Messi, está lesionado, algo tiene. Contra Ecuador jugó con 10 Argentina”, sentencia Guarello.

Cabe recordar en el reglamento de la Copa América 2024 sólo el partido de la final tiene contemplado tiempo extra. De mantenerse el empate, sólo después del alargue se definirá al campeón por penales.

Este martes 9 de julio Argentina se enfrenta a Canadá. Por el potro lado del cuadro, Uruguay se medirá ante Colombia. La final está pactada para el 14 de Julio en Miami y el tercer lugar se jugará un día antes en Charlotte.