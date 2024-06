Gabriel Suazo fue una de las figuras destacadas de Chile en el último amistoso previo a la Copa América 2024. El lateral izquierdo del Toulouse de Francia se anotó con un doblete de asistencias: ambas fueron para Víctor Dávila, autor de de un par de goles de cabeza en el 3-0 ante Paraguay.

De todas maneras, Suazinho todavía cree que hay cosas por corregir en el equipo. Al menos tiempo hay: el debut por el certamen será ante Perú el 21 de junio. “Aún tenemos un ámbito para mejorar todavía. Hicimos un buen partido y ganamos, que es muy importante, pero tenemos que mejorar en muchos aspectos del juego. Siempre es mejor seguir creciendo con un triunfo”, aseguró el carrilero zurdo.

“Lo del gol va por rachas. No tan sólo en la selección, también en clubes. Hay jugadores que en momentos no pueden marcar. Gracias a dios estamos en un momento dulce en el gol, ojalá podamos seguir así para la Copa América”, afirmó también el jugador formado en las divisiones inferiores de Colo Colo. Razón tiene: el Equipo de Todos anotó ocho goles en tres partidos.

Gabriel Suazo en acción ante Paraguay. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

La meta está trazada. Y Suazo no tiene ningún empacho en revelarla. “No tengo miedo de decirlo: nuestro objetivo es ir a ser campeón. Siempre pensamos y soñamos en grande, por qué no. Sabemos que es complicado y hay selecciones grandes, pero nuestro objetivo es ese”, apuntó el futbolista de 26 años.

Gabriel Suazo apunta sólo a la Copa América y pasa de los rumores por un fichaje en la Premier League

Gabriel Suazo es una carta fija de Ricardo Gareca en la 48° edición de la Copa América, que se disputará en Estados Unidos desde el 20 de junio hasta el 14 de julio. Chile quedó emparejado en el Grupo A del certamen junto a Argentina, Canadá y Perú, el primer rival.

Su campaña en el Toulouse de la Ligue 1 de Francia le permitió a Gabi generar interés desde la Premier League de Inglaterra. De hecho, se habla de que el Everton lo tiene entre sus posibles refuerzos para afrontar la temporada venidera. Pero nada de eso tiene muy preocupado a Suazidane.

Gabriel Suazo desborda por el costado izquierdo del ataque chileno. (Felipe Zanca /Photosport).

“Sólo pienso realmente en jugar, que es lo que me importa. Lo externo escapa de mis manos, no puedo manejarlo. Lo ve mi representante y el Toulouse. Yo simplemente me enfoco en la selección y poder hacer una linda competición en la Copa América”, sentenció Gabriel Suazo, quien encontró con precisión dos veces al iquiqueño Dávila para encaminar la victoria frente a la Albirroja.

