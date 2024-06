La selección chilena se va a la Copa América llena de optimismo y con nombres que prometen dar que hablar. La Roja goleó por 3 a 0 a Paraguay en su último amistoso antes del torneo mostrando una versión que ilusiona y Víctor Dávila como una de sus grandes figuras.

El delantero del CSKA de Moscú fue al gran figura de la noche en el Estadio Nacional marcando un doblete. Pero eso no es lo único, ya que en tres partidos, se transforma como el goleador de la era de Ricardo Gareca, un hombre con el que se destapó por completo.

Después de brillar en México y de consolidar su carrera en Rusia, el atacante ha mostrado su mejor versión con Chile de la mano del Tigre. Es por ello que tras su noche dorada en Ñuñoa, le dedicó palabras al técnico con el que está brillando después de mucho esperarlo.

Víctor Dávila no da más de alegría con la Roja de Ricardo Gareca

Si hay un jugador que ha aprovechado el arribo de Ricardo Gareca, ese es Víctor Dávila. El delantero se ganó la camiseta de titular en la selección chilena con el Tigre y está siendo la gran figura del proceso del Tigre hasta.

Víctor Dávila marco un doblete en el duelo entre Chile y Paraguay. Es el goleador de la era de Ricardo Gareca. Foto: Photosport.

En los tres partidos dirigidos por el DT, ha anotado igual cantidad de goles, lo que lo transforma en el goleador del proceso. Su momento ilusiona a los hinchas luego de que la Roja sufriera con la falta de gol con los técnicos anteriores y el jugador no tiene dudas de quién es el principal responsable.

En conversación con Chilevisión, Víctor Dávila se refirió a su doblete ante Paraguay se mostró más que feliz. “Hacer un gol en el Nacional con estadio lleno es el sueño del cualquier chileno. Se han dado las cosa de manera positiva y espero seguir de la misma manera para aportar a la selección. Espero aprovechar la oportunidad”.

Fue tras ello que el delantero le dedicó palabras a Ricardo Gareca, con el que ha mostrado su mejor versión en la selección. “El profe me da mucha libertad, me ayuda mucho a mi juego. Me he sentido cómodo en este esquema y espero seguir aportando”.

Víctor Dávila también se refirió a las lesiones de Claudio Bravo y Felipe Loyola que los dejan como las grandes dudas para el torneo que viene en unos días. “Son cosas que pueden pasar, sobre todo cuando son partidos de estas características. Un amistoso por Chile nunca lo es pero espero que mis compañeros estén bien, sé que estarán para la Copa América así que estaré tranquilo”.

Finalmente el artillero se mostró ilusionado de seguir en racha goleadora con el Equipo de Todos. “Esperemos que así sea y sobre todo si es para la victoria. Espero que las cosas se sigan dando con triunfos para la selección”.

Chile se ve mucho mejor a lo que era hace un año atrás y va a la Copa América llena de optimismo. Víctor Dávila ha sido figura después de su arribo a Europa y Ricardo Gareca tiene a su primer gran protagonista en una faceta goleadora que tanta falta le estaba haciendo a la Roja.

¿Cuáles son los números de Víctor Dávila con Chile?

En la última temporada entre Club León y CSKA Moscú, Víctor Dávila logró disputar un total de 35 partidos oficiales. En ellos marcó seis goles, aportó con siete asistencias y alcanzó los 1.561 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo debuta Chile en Copa América?

Chile hará su estreno en la Copa América en tan sólo unos días más. La Roja enfrentará a Perú en la primera fecha del torneo. El duelo está programado para el viernes 21 de junio desde las 20:00 horas.

