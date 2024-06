El estado de la canchas de la Copa América 2024 en Estados Unidos siguen y siguen recibiendo críticas. Son varias las estrellas que han alzado la voz al respecto, siendo ahora turno del argentino Lionel Messi.

Tras la victoria de 1-0 sobre Chile en el MetLife Stadium de Nueva York, el rosarino señaló a los medios que “sabíamos que iba a ser así, que todos los partidos van a costar. Siempre decimos lo mismo, pero la cancha no ayuda a que podamos jugar rápido, podamos salir desde abajo con velocidad”.

“Sabemos que para jugar contra equipos sudamericanos, cuando no se puede jugar, hay que sacarlo desde otro lado. Es normal el partido que esperábamos”, declaró sobre el desarrollo del juego.

Además, el atacante se refirió a los dolores que presente durante el partido, asegurando que “me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo, se me puso duro. Me costó moverme con soltura por la molestia. Mañana veré cómo seguimos”.

“Hace un par de días que vengo con dolor de garganta, con fiebre, quizás eso me pasó factura hoy también. No es algo viejo ni algo que traía, simplemente una contractura. Veremos”, concluyó el trasandino.

El próximo partido de Argentina en esta Copa América 2024 será ante Perú el sábado 29 de junio desde las 20:00 (hora de Chile) en el Hard Rock Stadium de Miami. Se espera que la albiceleste salga a jugar con varios de sus suplentes, ya que tienen asegurado su clasificación a los cuartos de final.

