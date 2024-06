Cóndor Rojas anticipa el Chile vs Argentina: critica al Dibu Martínez y llena de elogios a Messi

Al Cóndor Rojas no le gustó para nada la imagen de Chile y ve muy difícil el duelo ante Argentina, pues le puso el ojo con detalle al Dibu Martínez y también a Lionel Messi. Luego de la victoria frente a Canadá, la Albiceleste quedó como líder del Grupo A de la Copa América 2024.

Y con el empate de la Roja y Perú ambos aparecieron como escoltas del actual campeón mundial. “Qué partido malo. No fui a dormir porque quería ver hasta dónde iba. Fue muy raro”, apuntó Roberto Rojas en una conversación que tuvo con RedGol.

“Perú no tenía ni trampa. Fue un partido horrible de los dos. Técnicamente. Los equipos muy desordenados”, agregó el icónico golero de Colo Colo, la selección chilena y el Sao Paulo de Brasil. De todas maneras, hubo algunos lugares donde no le quedaron dudas.

En la portería, por ejemplo, con Claudio Bravo. “Se recuperó de la lesión, no compromete en nada el trabajo. Lo hizo bien. De ahí para adelante, una cosa horrible. Perdieron pases de 5-10 metros. Los dos equipos fueron un fantasma, dentro de lo que se esperaba. Ninguno de los dos merecía ganar”, fustigó el otrora golero, quien está radicado en Brasil.

Claudio Bravo en acción frente a Perú. (Sam Hodde/Getty Images).

Aunque la actuación de Alexis Sánchez le dejó un sabor más agrio que dulce. “No anduvo bien futbolísticamente. Con muchas ganas de hacer las cosas, pero no anduvo bien. Ojalá se ponga a punto en el campeonato y las cosas le salgan más fácilmente”, fue el deseo de Rojas.

Cóndor Rojas pone a Chile y Argentina en la lupa: crítica al Dibu Martínez y lluvia de loas a Messi

“Chile tiene que ser más competitivo contra Argentina”, dijo el Cóndor Rojas antes de desglosar individualmente a Dibu Martínez y Lionel Messi. “Los jugadores tienen que desequilibrar tácticamente. Ser más creativos para hacer cosas diferentes en un partido para obtener mejores resultados”, agregó.

Y prosiguió con su argumento. “Corren y corren, pero no piensan”. Tras eso, nuestro querido Paulo Flores le consultó por la influencia del “10” en el equipo adiestrado por Lionel Scaloni.

“A Messi le pueden poner 10 volantes, pero seguirá siendo Messi. Hace cosas diferentes, que los compañeros jueguen más que él y aparezcan más. Él atrae mucho la marca, muchos jugadores. Eso abre espacios para que los demás compañeros aprovechen. Ese es el cuidado que hay que tener”, afirmó. Factible.

El Dibu y la Pulga en Qatar 2022. (Richard Heathcote/Getty Images).

El portero del Aston Villa también pasó por la lupa del Cóndor Rojas. “Dibu es un buen arquero. Tiene un personaje que fue marca registrada en el último Mundial. No es espectacular. No compromete resultados de su equipo, tiene una personalidad muy fuerte”, apuntó el otrora golero de la selección chilena y el Sao Paulo, donde fue parte del cuerpo técnico.

Dibu Martínez y Messi celebran una victoria de Argentina. (Wagner Meier/Getty Images).

“Su estilo no me gusta”, repasó Rojas, quien de todas maneras le trasladó algo de calma a Martínez. Sobre todo por la inocuidad ofensiva que mostró Chile frente a la Bicolor. “Si no hay alguien que piense a los jugadores de adelante, será difícil rematar”, apuntó desde Brasil el Cóndor, quien se autoinfirió una herida en un partido frente a la Canarinha.

Un escándalo que terminó con la Roja fuera de dos ciclos mundialistas. Y del que hasta hoy no se sabe la verdad completa. “Entra Brereton y los otros arriba, pero nadie puede chutear porque no los alimentan con una buena pelota. A Chile le falta un mediocampo más creativo”, fue el mensaje de Roberto Rojas para Gareca para la segunda jornada de la Copa América.

Así va Chile en la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa América 2024

Luego del empate contra Perú, Chile quedó en el 3° lugar del Grupo A de la Copa América 2024, que está liderado por Argentina.

