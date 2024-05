La Copa América 2024 esta a la vuelta de la esquina y la Roja enfrentará nuevamente a la selección de Argentina, que de la mano de Lionel Messi viene de ganarlo todo. Por lo que buscarán el Bicampeonato y cobrarse venganza de las finales perdidas ante Chile.

Sin embargo, un especialista en partidos importantes como Carlos Caszely le puso el pecho a las balas y le bajó el perfil a la rivalidad. A tal punto que disparó directamente contra Lionel Messi, a quien la escuadra de Ricardo Gareca enfrentará el próximo 25 de junio.

El rey del metro cuadrado no se guardó nada y acusó el astro argentino pasó harto tiempo arrugando por su selección. Por lo que detalló cuáles fueron sus falencias en la albiceleste.

El reclamo de Caszely

“¿Porqué le iba mal en Sudamerica? Porque en Europa no le pegan tanto. En el Centenario te matan. Igual que con los brasileños, que cuando les vas ganando ya no son niños de pecho. Tuvo que acostumbrarse. Pero que es un muy buen jugador, lo es. Es un crack”, expresó el ex Colo Colo en el programa “Futmas” de Héctor Tapia y y el PF Juan Ramírez.

Messi disputará su última Copa América en Estados Unidos

Pero el ídolo nacional no se quedó cortó y luego apuntó a a la FIFA. En especial por los privilegios que ha entregado para el actual jugador del Inter Miami y que se reflejó en el último Mundial disputado en Qatar con un premio que no debió recibir.

“Viene muy agrandado en los últimos años por la FIFA. Yo siento que no merecía ser el mejor jugador en el último Mundial y fue elegido aunque no hizo nada. Pero es Messi. Vende 10 millones de camisetas y Cristiano Ronaldo solo cuatro”, sentenció.