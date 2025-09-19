Cristián Zavala fue una de las grandes sorpresas del mercado de fichajes, en donde el jugador de Colo Colo salió a préstamo Coquimbo Unido, quienes se encuentran en el primer lugar indiscutido de la tabla del Campeonato Nacional.

En ese contexto, desde su regreso al club en el que debutó profesionalmente el 2018, el jugador de 26 años se ha convertido en un aporte en el equipo, e incluso el DT de Coquimbo Unido, Esteban González, tuvo grandes palabras para referirse su desempeño.

“Él era lo que necesitábamos, un especialista por la derecha, porque ahí teníamos adaptado a un futbolista con perfil cambiado”, comentó hace algunas semanas tras el triunfo frente a Audax Italiano. “Calza a la perfección en nuestra forma de jugar; rápido, encarador, en el uno a uno es determinante, centra de buena forma, pero no hay nadie por sobre el equipo”, complemento sobre el jugador.

¿Se quedará Zavala en Coquimbo Unido?

En la presente temporada, Zavala aún no convierte goles, sin embargo, ha aportado con 4 asistencias en 6 partidos jugados. Por lo mismo, muchos hinchas quieren saber qué pasará con el futuro del jugador.

Zavala regresó este semestre a Coquimbo Unido/Photosport

Zabala tiene contrato con Colo Colo hasta finales del 2026, por lo que la cesión con Coquimbo Unido, club dueño del 50% de su pase, será hasta diciembre de este año.

Sin embargo, tras su renovación con los albos, según revela La Tercera, la institución bajo la cláusula de salida de Zabala fijada en aproximadamente 2 millones de dólares, a la mitad, es decir que quien quiera ficharlo deberá pagar alrededor de 1 millón de dólares.

Durante esta temporada en Colo Colo, el delantero no encontró continuidad bajo la dirección de Jorge Almirón.

En ese escenario, los albos recibieron una oferta de Godoy Cruz por el 80% de su carta a cambio de un monto aproximado de 800 mil dólares, la cual fue rechazada por el jugador por un motivo familiar.

