Colo Colo finalmente se cansó de Jordhy Thompson y lo sacará a toda costa del plantel. Tras la detención por femicidio frustrado del extremo, en el Cacique le buscan su salida y todo indica que irá al extranjero.

Fue durante la jornada de este miércoles cuando se conoció que Blanco y Negro aprobó su adiós. Ahí también se reveló que existe un interés desde Europa, específicamente Rusia, para que siga con su carrera y se aleje de los problemas.

Pero cuando todo apunta a que Colo Colo le buscará un club en dicho continente a Jordhy Thompson, apareció un nuevo interesado. Y es que en Sudamérica también están tras los pasos del extremo.

Emelec busca a Jordhy Thompson

Jordhy Thompson no seguirá en Colo Colo después de un año lleno de polémicas fuera de la cancha. En el Cacique no lo quieren más en sus filas y buscan la manera de enviarlo a préstamo para no perder lo invertido en su carrera.

El directorio aprobó de manera unánime su salida y de inmediato comenzó la búsqueda de un nuevo destino. La principal opción está en Europa, donde el Orenburg asoma en el horizonte, pero en las últimas horas se conoció de otro interesado.

En Sudamérica también siguen de cerca a Jordhy Thompson y han comenzado gestionen para saber en qué está su situación Según reveló TNT Sports, el Emelec de Ecuador es el equipo que se metió en la pelea por los servicios del extremo y puede darle una mano a Colo Colo para sacarlo del país.

El medio detalló que el conjunto ecuatoriano busca conseguir un préstamo hasta finales de la temporada 2024. Eso sí, en el Cacique esperan que esto sea con opción de compra, para así desprenderse de un dolor de cabeza.

Quedará esperar ahora qué decidió toma el jugador, pero también lo que determine la justicia. Con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, tendrá que pedir la revisión de las medidas cautelares para abandonar el país para seguir su carrera.

Jordhy Thompson paga las consecuencias de sus actos y en Colo Colo no lo quieren ver más. El extremo espera por el visto bueno para poder partir y así ir a luchar por su renacer en el extranjero, lejos de las polémicas.

¿Cuáles son los números de Jordhy Thompson en Colo Colo?

Jordhy Thompson alcanzó a disputar un total de 32 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos dejó seis goles y dos asistencias.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a la acción en el Campeonato Nacional este domingo 26 de noviembre. Desde las 18:00 horas el Cacique enfrenta a Audax Italiano buscando seguir en la lucha por el título.

