Vidal minimiza la derrota en Superclásico: "Si no sales campeón, no sirve de nada"

Fue uno de los pocos jugadores de Colo Colo que dio la cara tras la histórica derrota en el Superclásico ante Universidad de Chile, después de 23 años, y más encima, perdió su racha positiva ante el archirrival, como es Arturo Vidal.

El King, que vio acción durante los 90 minutos, por primera vez en el Campeonato Nacional 2024, sacó la voz para referirse a la caída ante los azules, y sorprendió al minimizar el valor de este resultado, en desmedro de su próximo desafío, por Copa Libertadores.

“Si no sales campeón al final, no sirve de nada. Eso es lo que te exigen acá y a eso es lo que tenemos que apuntar. El camarín quedo triste, todos queríamos ganar este partido por ser un clásico y nos daba confianza para el miércoles, pero tendremos que ver el partido de nuevo para no cometer esos errores”, afirmó Vidal.

En esa línea, el volante agrega que “el primer tiempo lo regalamos, nos costó mucho. Nos equivocamos. Eso fue después de un partido muy duro en Paraguay, nos costó el primer tiempo. No podemos regalar nada, hay que mirar las cosas malas para que no vuelvan a ocurrir”.

¿Por dónde pasó la derrota según Arturo Vidal?

Se le consultó tras el cotejo si es que el conflicto con Blanco y Negro, por los premios en Copa Libertadores, los desenfocó del encuentro, a lo que respondió que “esas cosas las dejamos en la interna, no es excusa para estos partidos. No tuvimos tiempo antes, no es motivo de desconcentración. Nos pasó la cuenta el partido en Paraguay”.

Junto con felicitar a la U por el triunfo, Vidal es enfático en afirmar que “el partido del miércoles es el más importante del año“, y agrega que “tenemos que salir concentrados desde el primer minuto y no perder más de acá hasta fin de año”.

