El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, habló en la previa del Superclásico 195 de Colo Colo contra Universidad de Chile. El timonel albo llegó al estadio Monumental para acompañar al plantel frente al archirrival, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2024.

Respecto a la polémica de los premios de Copa Libertadores, que generó diferencias entre el plantel y la directiva, Stöhwing manifestó que “estamos muy bien encaminados, conversando. Estamos optimistas porque el plantel está muy bien, estamos jugando bien con una buena racha. El DT se mantiene invicto cuando ha jugado con el equipo titular”.

Agregó que “es un momento de muchos partidos importantes, pero estamos optimistas. Deberíamos solucionarlo durante la semana, hay buen ánimo de ambas partes. Estamos conversando de buena manera, no debería haber más problemas”.

Consultado si llegará un refuerzo para Copa Libertadores, el presidente de la concesionaria de Colo Colo sentenció que definitivamente “no estamos hablando con nadie”.

El tema seguridad

Por otro lado, el mandamás de ByN abordó el tema de seguridad tras los incidentes protagonizados por la barra de Colo Colo en los recientes partidos y en el areganzo.

“No necesariamente estamos arrepentidos (por permitir el arengazo), no fue lo ideal, yo no estuve, así que prefiero no hablar de eso. Siempre aspiramos, y somos optimistas en que los hinchas se van a portar bien, por eso tomamos todas las medidas. Que hoy se porten impecable y disfruten de un partido y evento en familia”, manifestó.

Stöhwing sentencia que “está muy bien el equipo, con mucho optimismo, y hoy esperamos ganar. Nosotros tenemos la máxima preocupación por el tema de seguridad, toda la colaboración del club. Incluso hemos invitado a una mesa para que participemos todos los involucrados, para tratar de encontrar soluciones”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

El Superclásico 195 entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 10 de marzo, desde las 18:00 horas, en el estadio Monumental. El duelo es válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.