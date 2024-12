Dentro de las varias figuras que tuvo Colo Colo en la temporada 2024, el nombre de Vicente Pizarro brilla con luz propia. El Vicho consolidó sus buenas campañas anteriores en un año donde terminó levantando dos títulos.

Pero más allá de ganar el Campeonato Nacional y la Supercopa, el volante no lo pasó del todo bien. Y es que según reveló el propio jugador, hubo un momento de amargaron en medio de todas las alegrías que vivió el Cacique.

Vicente Pizarro y su pena por no poder ayudar a Colo Colo ante River Plate

Vicente Pizarro todavía sufre con la lesión que golpeó a Colo Colo en el momento más importante del año. El Vicho lamentó un duro golpe ante Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas, el que lo dejó con una fractura que lo tuvo fuera de las canchas por un mes.

Justamente esto ocurrió a sólo 7 días de la ida con River Plate en los cuartos de final de Copa Libertadores, algo que le pesó y mucho al plantel. “La lesión me jugó en un momento en que me sentía súper bien, me sentía con confianza con mis compañeros y el equipo“, dijo en conversación con el sitio oficial del Cacique.

Vicente Pizarro reconoció su amargura por no poder ayudar a Colo Colo ante River Plate. Foto: Photosport.

Vicente Pizarro no escondió su amargura por tener que mirar todo desde lejos. “Venía un partido muy importante, que lamentablemente no pude jugar, pero mis compañeros me apoyaron mucho”.

“Desde el día 1 me llamaron, me fueron a ver. Ahí se vio la unión y compromiso de todos. Apenas me pasó, estuvieron conmigo. Fue una inyección de ánimo para cerrar el año y terminó de la mejor manera. Fue un momento malo, pero que se pudo cerrar de la mejor forma”, añadió.

En esa misma línea, valoró lo que fue el paso de Colo Colo por el certamen continental. “Toda la Copa fue espectacular, lo que vivimos, lo que generó en la gente que hace mucho tiempo no pasaba. Todos los partidos de Copa este año, el equipo ilusionó a la gente y eso nos mantuvo peleando hasta el final”.

“El objetivo no se nos dio, pero la ilusión de la gente estuvo hasta el final. Nos servirá para estar más fuertes el otro año, porque en la Copa hay errores que no se pueden cometer”, complementó.

De hecho, el volante remarcó que le costó entender lo que estaba pasando. “De a poco me fui dando cuenta cuando llegué a la casa, lo fui viendo de nuevo en días seguidos (su gol a Junior en octavos de final). Fue premio al trabajo, al día a día, el fútbol devuelve esas cosas. Es un momento que quedará para el resto de mi vida“.

“Nunca viví algo así, en la salida estaba lleno de gente. Nos demoramos mucho en salir, pero la cantidad de gente que nos fue a apoyar, allá en Argentina. Hubo mucha ilusión, a mí me tocó verlo de afuera ese partido y fue maravilloso lo que la gente confiaba en el equipo. No lo sacamos adelante, pero estoy seguro que el otro año se nos va a dar“, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Vicente Pizarro en la última temporada?

A pesar de su lesión, Vicente Pizarro logró disputar un total de 39 partidos oficiales con Colo Colo en la temporada 2024. En ellos marcó 2 goles, no registró asistencias y llegó a los 1.963 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2025 de Colo Colo?

Vicente Pizarro ahora se enfoca en lo que será el inicio de la pretemporada 2025 con Colo Colo. El Cacique comenzará los trabajos para la campaña de su centenario este 20 de diciembre con los exámenes médicos al plantel.