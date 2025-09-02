En Colo Colo comienza a nacer un nuevo ídolo. Se trata de Vicente Pizarro, que tras anotar el gol del triunfo a Universidad de Chile en el Superclásico se ganó con más fuerza el corazón de los hinchas del Cacique.

Seguramente sueña que los juveniles lo vean tal como en su momento él admiraba a quien fue su gran ejemplo en el fútbol: Matías Fernández, con quien incluso compartió camarín en la vuelta al club del Mati, en el 2020.

En un programa del centenario del club, el Vicho señaló que ese momento para él fue muy especial, pues apenas tenía 18 años y estaba compartiendo vestuario con quien fue su referente.

“Yo venía subiendo y justo volvió Matías”, comentó en el podcast centenario que Colo Colo ha venido realizando todo el año y en el que Pizarro se explayó sobre su contemplación por el juego del ex Milan.

Vicente Pizarro fue compañero y rival del Mati Fernández, su gran referente

Matías Fernández, el ídolo de Pizarro

A pesar de que Jaime Pizarro fue capitán de Colo Colo 1991, para el Vicho eso queda muy atrás en el tiempo y es Matías Fernández a quien mira como su gran referente.

“Crecí viéndolo a él y siempre fue el más talentoso. Hablamos un poco, ninguno de los dos habla mucho, pero fue el mejor compañero con el que compartí“, indicó por la personalidad de ambos en el plantel.

También agregó que al Mati “lo vi siempre y era uno de mis referentes, tuve la fortuna que justo haya vuelto a Colo Colo” para lograr compartir un tiempo en el camarín.

Actualmente es compañero de Arturo Vidal, a quien también le da palabras de elogios aunque entiende que es diferente la situación pues ya están más a la par.

“También es importante jugar con Vidal, pero pasa que ya llevamos tiempo compartiendo y es más normal. Con el Mati estuve menos tiempo y fue más especial”, señaló.