Colo Colo jugará ante River Plate en los cuartos de final de Copa Libertadores esta noche. Instancia a la que hace seis años el Cacique no llegaba, cuando el 2018 enfrentó a Palmeiras en la ronda de ocho mejores.

¿Qué plantel era mejor? En Redgol hacemos una comparación jugador por jugador entre ambos planteles para sacar conclusiones.

La comparación de los jugadores de Colo Colo en Copa Libertadores

Agustín Orión vs Bryan Cortés: El portero argentino fue figura en octavos ante Cortinthians y tenía más oficio que Cortés, tras pasos por San Lorenzo, Boca Juniors y Racing. El iquiqueño tiene el plus de estar en el mejor momento de su carrera.

Orión era un arquero copero y con mucha experiencia en esta competencia

Óscar Opazo vs Mauricio Isla: El Torta es de los pocos sobrevivientes de la era 2018. Esa versión era muy buena, con un gran ida y vuelta por derecha. Isla, con los años, ha perdido explosión pero tiene la jerarquía y la experiencia a cuestas.

Julio Barroso vs Alan Saldivia: El Almirante era el gran emblema de Colo Colo en esa defensa. Por años fue un patrón de la zaga. Saldivia es más joven y tiene mucho ímpetu, pero le falta para ser como Barroso.

Matías Zaldivia vs Maximiliano Falcón: Falcón es ídolo de la hinchada del Cacique actualmente. A pesar de sus yerros, muestra mucho corazón. Zaldivia, en Colo Colo, siempre fue muy confiable. Bastante parejos en rendimiento.

Falcón es el más querido por la hinchada del Cacique

Juan Manuel Insaurralde vs Leo Gil: Difícil comparación porque uno es defensa y el otro volante. Colo Colo 2018 jugaba con tres zagueros, ahora Almirón incorpora un medio extra. Gil le da más fútbol al equipo.

Damián Pérez vs Erick Wiemberg: El argentino era mucho menos jugador que el calerano. A pesar de llegar como refuerzo para la Copa, nunca respondió de buena manera. De hecho fue expulsado en la ida y el joven Gabriel Suazo jugó en Brasil.

Claudio Baeza vs Esteban Pavez: Pavez también estaba en el elenco del 2018, pero para Tito Tapia era reserva. Fue titular en la vuelta ante Palmeiras por lesión de Baeza. Actualmente, el capitán de Colo Colo es insustituible.

Pavez es clave en el mediocampo de Colo Colo

Carlos Carmona vs Arturo Vidal: El King es el King. Difícil que otro jugador pueda hacerle sombra, a pesar de que Carmona fue importante en ese Colo Colo copero.

Jorge Valdivia vs Carlos Palacios: El Mago fue de lo mejor de los albos en esa serie. Por mucho que hoy Palacios tenga muchas luces, no hay comparación con lo que jugaba el Mago Valdivia en esa versión.

El Mago Valdivia fue buena figura de Colo Colo ante Palmeiras el 2018

Esteban Paredes vs Javier Correa: Otra comparación en la que sale perdiendo el plantel actual. Correa, al menos en Colo Colo, literalmente no es ni la uña de Paredes. Eso sí, ante River tiene la chance de aparecer y meterse en el corazón de los colocolinos.

Lucas Barrios vs Lucas Cepeda: Barrios no volvió en su mejor versión, pero igual era un animal de área. Cepeda está empezando su incipiente carrera y, al menos en Libertadores, demostró que no se achica.