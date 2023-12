Colo Colo se prepara para la final de Copa Chile, esta tarde contra Magallanes, en el estadio Tierra de Campeones de Iquique. La continuidad de Gustavo Quinteros en la banca del Cacique se mantiene en duda, pero las señales apuntan a que el entrenador no seguirá en el estadio Monumental.

Según informó Cristián Alvarado en Deportes en Agricultura, ante Magallanes Gustavo Quinteros dirigirá su último partido como entrenador de Colo Colo.

“En este momento está fuera de Colo Colo. Está más confirmado que ayer (que se va), aunque yo siempre digo que en Colo Colo siempre pasa algo. Dejo abierta una pequeña ventana, pero si me la tengo que jugar ahora, Gustavo Quinteros va a dirigir hoy su último partido al mando de Colo Colo”, expuso el reportero albo de la 92.1 FM.

Consultado por la razón, Tomate explica que no es Quinteros el que no sigue por alguna opción de asumir en Racing o por su molestia con Blanco y Negro. La razón es que el mismo directorio albo no le dará continuidad.

“Yo diría que Quinteros se va porque parte del directorio derechamente no lo quiere. Finalmente ellos van a tomar esta decisión, el viernes hay una reunión de directorio importante de Blanco y Negro. Después se debería comunicar la decisión final”, manifestó.

Añade que “más allá de todo lo que yo pueda decir en estos momentos, la resolución final no ocurre aún. Pero uno va averiguando, preguntando por aquí y por allá. Todos los caminos indican que Gustavo Quinteros no seguirá siendo el director técnico de Colo Colo”.

Tomate Alvarado sentencia que “me guardo una remota posibilidad de que siga, pero me la juego que hoy Gustavo Quinteros dirige su último partido en Colo Colo”.

¿Cuáles son los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Desde su llegada a Colo Colo, Gustavo Quinteros ha dirigido en 153 partidos oficiales, con 78 triunfos, 42 empates y 33 derrotas. Tiene un 60,1% de rendimiento. Es el sexto entrenador en la historia con más compromisos dirigidos en Colo Colo, superando a nombres como Luis Álamos.

¿Cuándo juega Colo Colo contra Magallanes por Copa Chile?

Colo colo y Magallanes se enfrentan este miércoles 13 de diciembre, desde las 19:00 horas, en el estadio Tierra de Campeones de Iquique. El duelo es válido por la final de la Copa Chile.