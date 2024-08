Gabriel Suazo aclara que no pesca las redes sociales: "Fue la mejor decisión que he tomado"

Sigue en Francia. Gabriel Suazo se incorporó a los entrenamientos del Toulouse, de cara a la próxima temporada de Ligue 1. El seleccionado nacional dio fin a sus vacaciones y movió el cuerpo con sus compañeros de equipo.

Tras una Copa América desastrosa y unas vacaciones acortadas por el desafío continental, Gabi Suazo está de vuelta en el fútbol. Según sus propias palabras, lo extrañaba, y por eso se le vio alegre en su regreso.

Fue el medio Salir Jugando el que decidió viajar al sur de Francia para sostener una grata conversación con el ex lateral de Colo Colo y actualmente una de las figuras de Les Violets.

Entre medio de la charla, el jugador del Toulouse habló sobre las críticas a la Selección Chilena, tras la debacle en Copa América, asegurando que no ve redes sociales, lo que inició una extensa conversación.

¿Qué dijo Gabriel Suazo sobre las redes sociales?

Enzo Olivera, periodista que entrevistó a Gabriel Suazo, le preguntó directamente sobre la paradoja de que se hable mal de la Selección, pero bien de él. Ante eso, Suazidane fue claro: “Yo prefiero mil veces que se hable bien del equipo completo. Si hablan bien de todos es porque todos estamos haciendo un buen papel y eso es lo que a mí me importa”.

Ahí fue que aclaró que no está enterado de lo que dicen en las redes sociales. “Tomé la decisión de no ver mis redes sociales en el momento crítico que tuvimos en Colo Colo y creo que fue la mejor decisión que he tomado. Hoy, vivo mucho más tranquilo”, aseveró Suazo, que se explayó sobre el caso de Darío Osorio, quien también tuvo que cerrar sus cuentas tras la Copa América.

“A Darío le pasó en la Copa, lamentablemente. Venía haciendo tremendos partidos y por 45 minutos que no estuvo en su mejor nivel, que le puede pasar a cualquier persona en el mundo, en cualquier trabajo, pasan situaciones como esa”, enfatizó el lateral del Toulouse.

“Pasa, sobre todo, con jugadores más jóvenes. Yo maduré, crecí, sé lo que es realmente importante: mi familia, los míos, mis compañeros, el cuerpo técnico, los que hacen críticas constructivas. Los hinchas quieres ganar, ganar y ganar. Ya sea positivo o negativo, yo prefiero no leer”, cerró Suazo.