Stöhwing y una posible salida de Alan Saldivia: "No estamos interesados en desprendernos de él"

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, confirmó el interés que tiene la concesionaria sobre la permanencia de Alan Saldivia en el equipo y reconoció que existe interés desde el extranjero por el uruguayo. Sus palabras fueron emitidas durante la presentación de la camiseta de Colo Colo para la temporada 2024.

“Estamos viendo. Jorge (Almirón) manifestó que tenemos un gran plantel, él no quiere pensar en la llegada de ningún jugador que no haga diferencias con respecto al plantel que tenemos. Hay algunas ideas que vamos a discutir y veremos, pero no necesariamente se cerrará hoy”, afirmó Stöhwing durante la actividad.

“Creo que tenemos un gran plantel, pero vamos a ver si hay alguna forma de reforzarlo en alguna plaza”, descartando que cierren un trato por el jugador Lucas Villalba, rumor que venía tomando fuerza los últimos días.

“De Alan Saldivia tengo entendido que llegó algo, pero no hay ninguna conversación ni estamos interesados en desprendernos de él”, afirmó.

¿Qué pasa si se va Saldivia?

Colo Colo actualmente cuenta con cinco centrales, a Saldivia se le suman: Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Ramiro González y Daniel Gutiérrez (se ha desempeñado más como lateral).

Por falta de jugadores en la posición, el cacique no se queda corto, pero sí perderían a un joven talento uruguayo, que poco a poco se ha ido consolidando en el fútbol chileno a pesar de sólo tener 21 años.

¿Cuánto vale Saldivia y quién está interesado?

Según Transfermarkt, el valor del central uruguayo es de 1 millón de euros, siendo el sexto jugador más caro del plantel.

Orlando City de la MLS es quien tiene en carpeta a Saldivia, el club norteamericano pretende llevárselo en forma de préstamo con opción de compra para asegurar sus servicios. Ya ofertaron cerca de 350 mil dólares por la cesión del jugador, pero los albos buscan una mejor oferta.

Según el contrato del jugador de Colo Colo, su salida tiene una cifra establecida de manera escrita. Su cláusula de rescisión está fijada en una suma cercana a los 2,3 millones de dólares por el 70% del pase del jugador.

