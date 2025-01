Sebastián Villa rompe el silencio en medio de la mega oferta que estudia hacer Colo Colo: "Nunca he"...

El gran deseo en el mercado de fichajes de Colo Colo es la contratación del delantero colombiano Sebastián Villa, quien milita en Independiente Rivadavia de Mendoza.

El atacante con pasado en Boca Juniors es la obsesión del entrenador Jorge Almirón, quien pidió a Blanco y Negro que contraten al jugador porque lo conoce desde su paso por el cuadro Xeneize.

El presidente de ByN, Aníbal Mosa, ha hecho gestiones para contratar a Villa, sin embargo el alto valor de la carta del jugador, cerca de 6 millones de dólares, ha entrampado la negociación.

Sebastián Villa habla de su futuro

Sebastián Villa ha mantenido el silencio sobre su futuro. Aparte del Cacique lo quieren Talleres y Gremio y ahora dio a conocer su punto de vista.

A través de un mensaje en Instagram, el polémico delantero dio a conocer que no quiere “abandonar el barco”, en otras palabras, no se va a mover de Independiente Rivadavia.

“Nunca he abandonado a quienes les he brindado amor y lealtad. Siempre he estado firme, incluso cuando no he recibido lo mismo”, publicó el ex seleccionado colombiano.

“Mi más profunda gratitud a quienes han remado a mi lado y aún permanecen. Y gracias a los que saltaron y ya no están. Nos vemos en la orilla”, agregó.

De esta forma Colo Colo va a tener que buscar un plan B, porque Sebastián Villa no llegará al Monumental, por ahora…

