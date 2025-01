El consejo que le dan a Colo Colo por el millonario fichaje de Sebastián Villa: "Es un tema..."

El debut oficial de Colo Colo se hará esperar, porque la ANFP es incapaz de organizar un partido de fútbol y decidió suspender la Supercopa entre albos y Universidad de Chile.

El encuentro entre el Cacique y los azules no se va a poder desarrollar este sábado en La Serena, por lo que el inicio de la temporada 2025 para ambos elencos se posterga.

La suspensión del compromiso permitirá que Blanco y Negro siga buscando fichajes para cerrar el plantel, con el colombiano Sebastián Villa como gran objetivo.

ver también Jorge Almirón aclara los refuerzos de Colo Colo: confirma a uno y espera a otros

Fernando Solabarrieta y Villa a Colo Colo

Jorge Almirón insiste con que Colo Colo fiche al polémico puntero colombiano, quien fue acusado de violencia intrafamiliar y otros problemas personales, situación que analizó el periodista Fernando Solabarrieta.

El relator conversó con RedGol y aseguró que el arribo de Villa al Monumental debe ser muy bien conversado, debido a su complejo pasado.

“Es un tema a poner sobre la mesa a la hora de tomar una decisión, porque los clubes deportivos también representan valores, no sólo a una institución que compite en el fútbol”, dijo Fer.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo sigue buscando a Villa. Foto: Imago

“Si la conclusión es darle una oportunidad, también puede ser, pero que debe conversarse, es un tema a analizar en las instituciones cuando ocurre algo como esto y es comprobado, que no es un rumor. Su historia no puede no ser un tema conversado, porque él está acusado de algo grave”, agregó Solabarrieta.

Colo Colo sigue buscando fichajes, con Villa como el máximo deseo…