Sebastián Vegas es uno de los seis refuerzos que consiguió Colo Colo en el mercado de fichajes. El defensa de 28 años llegó al Monumental a préstamo desde Monterrey, donde pasó cinco temporadas, y en su llegada ha convencido al cuerpo técnico y a los hinchas del Cacique.

En su llegada, ingresó y anotó contra Deportes Limache, y después fue titular ante Santiago Wanderers en la Copa Chile. Además, pasó directo a Juan Pinto Durán, ya que fue convocado en la selección chilena para estar en el amistoso entre la Roja y Panamá de este sábado 8 de febrero.

En medio de este dulce regreso a nuestro país, Sebastián Vegas contó cómo se gestó su llegada a Colo Colo y apuntó a Jorge Almirón, quien lo llamó directamente para que se sumara al plantel.

“Antes de venir acá, me explicó más o menos cómo quería jugar. Todo lo que me dijo Almirón me gustó, me convenció hablar con él. Así que hoy estoy muy comprometido con él y con la institución, y donde él me necesite voy a estar al 100%”, dijo Vegas en diálogo con D Sports.

En su llegada a Colo Colo, Sebastián Vegas anotó un gol y fue llamado a la Roja | Photosport

ver también “Esperé bastante por…”: Sebastián Vegas confiesa que Colo Colo es su trampolín para un esperado sueño

Sebastián Vegas y la experiencia que trae a Colo Colo

Además, Sebastián Vegas comentó qué le puede aportar a Colo Colo. “Llego con mucha más experiencia y cosas vividas. Espero poder dar todo lo aprendido y seguir aprendiendo de mis compañeros y de las cosas que te regala Colo Colo día a día y poder demostrar una buena versión acá”, dijo.

Publicidad

Publicidad

“Van pasando los años y uno tiene más experiencia que te entrega ese roce internacional, de estar en una liga competitiva. Eso es lo que uno va agarrando en México. El profesionalismo, el cuidarte, la forma de entrenar. Ciertas cosas que cuando chico te ponían más ansioso, las vas manejando y te vuelves más fuerte de cabeza”, concluyó.