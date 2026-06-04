El King se mosqueó con los dichos de el ex esposo de Marité Matus, por lo cual lo llevará ante la justicia.

La polémica entre Arturo Vidal y Camilo Huerta suma y sigue. Esta vez es el jugador de Colo Colo quien decidió ir más allá y llevar todo el asunto ante la justicia.

La relación entre Vidal y Huerta se da básicamente porque comparten a una ex esposa: Marité Matus. Primero estuvo casada con el bicampeón de América, con quien tuvo tres hijos, para luego unirse en matrimonio con el influencer, del cual se separó en 2025.

La acción de Arturo Vidal

Arturo Vidal ha mantenido una buena relación con Marité Matus tras su divorcio en 2019, pero Camilo Huerta no puede decir lo mismo. Matus ha hablado muy mal de él, dejándolo como un “cafiche” según sus palabras.

Huerta parece haber acusado el golpe y hace algunos días, se refirió en el reality “Vecinos al límite” a los hijos de Matus e incluso, indicó que Arturo Vidal le entrega 90 millones de pesos mensuales como pensión alimenticia. Esto terminó de hacer enojar al King.

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De acuerdo a lo señalado en “Hay que decirlo” de Canal 13, Arturo Vidal iniciará acciones legales contra Camilo Huerta por hablar de él y por referirse también a la dinámica familiar que tiene con sus tres hijos. Así lo detalló Cecilia Gutiérrez.

“Venía medio tostado, pero luego de que Camilo hablara de los hijos, la gota que rebalsó el vaso fue que hablara de los 90 millones de la pensión de alimentos“, señaló la periodista especializada en farándula. Vidal avisó a sus abogados que se querellen contra Huerta.

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Vidal iniciará acciones legales contra Camilo Huerta. Imagen: Photosport

De esta manera, la disputa de Camilo Huerta con la familia Vidal Matus llegará a la justicia. El influencer se encuentra participando en el programa “Vecinos al límite”, por lo que se enterará de esta acción legal estando en el encierro de Canal 13.