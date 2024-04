Uno de los partidos más atractivos del fútbol chileno vuelve este lunes, porque Colo Colo recibe a Cobreloa en el estadio Monumental, el encuentro que para los del norte es un clásico y para los de Macul una fecha más.

Alguien que vivió el apogeo de los cruces entre albos y naranjas fue Roberto Rojas, quien conversó con RedGol en la antesala del compromiso y señaló que en los 80 los Zorros eran el rival a vencer.

“Cobreloa en los 80 estaba muy bien, sobre todo por el apoyo financiero de Codelco, se daban el lujo de contratar a los jugadores que necesitaban y armaban el plantel que querían”, dijo el ex arquero.

Luego, el ex meta de Colo Colo habló de un “mito urbano” del balompié criollo, el que cuenta que estuvo a un paso de ir al equipo calameño.

“El 86 tenía problema para renovar contrato, ahí fui a Calama con Raúl Ormeño a negociar con los dirigentes, no llegamos a ningún acuerdo, así que regresamos a Colo Colo y nos hicieron un contrato nuevo. Esa vez le di la mano como a 5 mil mineros, que eran todos colocolinos”, recordó.

Críticas a la dorada de los albos

Colo Colo el pasado martes lució una nueva camiseta, porque jugó con una tricota dorada ante Fluminense por la Copa Libertadores, la que no le gustó a Roberto Rojas.

“Yo cambiaba la televisión y decía ‘qué pasa con el partido de Colo Colo, no lo están transmitiendo’. Colo Colo jugó con una camiseta horrible, es lamentable, no es parte de la historia, no se puede jugar así con esa camiseta a nivel internacional”, replicó.

Luego, indicó que ve con opciones al equipo de Jorge Almirón de avanzar de ronda en el certamen internacional.

“Colo Colo puede clasificar a octavos como segundo, mostrando el nivel que tuvo ante Fluminense y ahora tiene que aprovechar el nivel que mostró en Río y sacar puntos en casa”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Cobreloa?

El próximo partido de Colo Colo será por la octava fecha del Campeonato Nacional, cuando el lunes 15 de abril se mida ante Cobreloa desde las 20:30 horas en el estadio Monumental.

