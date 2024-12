A pesar de conseguir el doblete con el Campeonato Nacional y la Supercopa, en Colo Colo están viviendo un complejo cierre de temporada. El Cacique está sufriendo varias bajas en su plantel para el 2025 y en las últimas horas la alarma se encendió con todo.

A las salidas de Brayan Cortés y Carlos Palacios, además de los que terminaron contrato, se puede sumar Javier Correa. Rumores sobre una chance de volver a Argentina para jugar con Estudiantes de La Plata por tienen preocupados a los hinchas.

Un supuesto problema familiar se instalaba como la gran razón para que se fuera del Estadio Monumental. Es por ello que este martes se conoció toda la verdad de la situación del delantero y si finalmente saldrá del Cacique.

Revelan la verdad tras rumores de salida de Javier Correa en Colo Colo

Javier Correa ha dejado con el corazón en la mano a los hinchas de Colo Colo luego de los rumores que lo instalan de vuelta en Argentina. El delantero aparece como opción en Estudiantes de La Plata, donde estuvo antes del Cacique, por lo que salieron a aclarar toda su situación.

Javier Correa con la Supercopa ganada por Colo Colo.

El periodista de ESPN, Nicolás Ramírez, reveló que el atacante no se moverá del Estadio Monumental pero sí detalló que hubo una conversación los agentes. “Nosotros cuando estuvimos en el directorio de Colo Colo, en la comisión fútbol (la semana pasada) donde tuvimos las declaraciones de Aníbal Mosa, antes cuando terminó la comisión fueron los representantes de Javier Correa“.

“Activamos un poco la alarma, porque tenemos el recuerdo no muy grato de lo que fue la salida de Juan Martín Lucero”, complementó. Aunque más allá de eso, llamó a la calma. “Pudimos hablar en off con ellos y nos dijeron que no hay oferta ni posibilidad de salida, está muy cómodo y feliz”.

De hecho, tras un mensaje en redes sociales del propio delantero, el periodista recalcó lo siguiente: “Se vio a Correa repostear en redes sociales una foto con la camiseta de Estudiantes y eso generó pánico en los hinchas, pero no. Por ahora no hay nada concreto con eso“.

“Javier Correa, cada vez que uno habla con él, dice que está cómodo y es mucho el cariño del hincha del Cacique para él. Hubo una visita de los representantes hace semanas atrás, pero no fue por un tema de una oferta que haya llegado“, sentenció.

Con esto, los hinchas de Colo Colo respiran un poco más tranquilos por la situación de Javier Correa. Eso sí, quedará esperar si de aquí al inicio de la pretemporada sigue siendo parte del plantel o no se revive la pesadilla que ya hizo pasar Juan Martín Lucero.

¿Debe Colo Colo buscar a otro 9? ¿Debe Colo Colo buscar a otro 9? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Javier Correa en Colo Colo esta temporada?

Javier Correa cerró su primera temporada en Colo Colo con un total de 16 partidos oficiales disputados. En ellos marcó 5 goles, no registró asistencias y llegó a los 1.180 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo comienza la pretemporada de Colo Colo?

Colo Colo espera contar con Javier Correa para iniciar su pretemporada para el 2025. El Cacique comenzará los entrenamientos el próximo 20 de diciembre en el Estadio Monumental.