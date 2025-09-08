Fue una de las salidas más inesperadas y que remeció a Colo Colo en las últimas semanas. Eduardo Rubio renunció a la serie de proyección y al trabajo formativo en el Estadio Monumental.

El exjugador sentía que su ciclo estaba cumplido al interior del Cacique, a donde llegó en 2017, y comunicó su decisión al nuevo encargado del área, Héctor Tapia.

Tras esto, Rubio tomó otra decisión: armar sus maletas y dejar el país para comenzar otra aventura. De hecho, ya tiene trabajo con series formativas y espera establecerse pronto con su familia.

La nueva vida de Eduardo Rubio lejos de Colo Colo

Eduardo Rubio se encuentra trabajando en el SG Academy en Estados Unidos, y desde allá cuenta detalles de su nueva experiencia, donde es jefe técnico encargado de las divisiones Sub 17 y Sub 19.

“Estoy muy contento, sobre todo por la calidad de vida“, comentó el extécnico de las inferiores de Colo Colo a As. “Cuando uno busca nuevos objetivos, no es solamente por lo profesional, sino también por lo familiar, para desarrollarse”, complementó. “Estar acá es espectacular“, agregó.

En ese sentido, también detalla que pronto espera que el resto de su familia llegue a Estados Unidos. “Me vine con mi señora, pero ahora ella se regresó a Chile, porque mi hija está en el colegio. Va a terminar el año escolar en Chile, en diciembre, y después todos se vienen para acá“, señaló Rubio al citado medio.

La elección del país tampoco fue una casualidad para el exjugador de Colo Colo, ya que ahí está jugando su hermano, Diego Rubio. “Uno gana un montón de cosas estando acá”, dice.

Su nueva vida en Estados Unidos

Ya con un tiempo trabajando en el SG Academy de Estados Unidos, Eduardo Rubio analiza su vida lejos del Cacique y de Chile. “Acá la gente anda vuelta loca por el deporte, el tema del fútbol está muy fuerte”, dice.

“Tú vives en una cultura y en un entorno donde la gente ve el deporte como algo muy importante en su vida. Son muy entusiastas“, cierra el otrora técnico de las inferiores del Popular.