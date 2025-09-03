El jugador paraguayo Guillermo Paiva vive un gran presente en el Colombia en donde milita en el Junior de Barraquilla, equipo que actualmente lidera la primera división y local y además, en donde el ex Colo Colo ha sumado ya 10 goles desde su llegada.

El Tiburon vive un gran presente fuera de Chile, pero sigue recordando su paso por Colo Colo y su salida. En ese contexto, su esposa Yessenia Riveros en conversación con AS se refirió al presente de su pareja y su etapa con los albos.

“Al principio, a ‘Guille’ le costó un poco por el clima cálido de Barranquilla, porque venía de Colo Colo y Santiago es totalmente distinto. Pero se adaptó rápido y hoy es muy querido. Más allá de los goles, que gracias a Dios se le están dando, lo que siempre lo destaca es la garra y el corazón que le pone en cada club”, explicó.

Su dura despedida de Colo Colo

Yessenia reveló que su salida fue dura. “Cuando supimos que teníamos que hacer maletas e ir a Paraguay, y que no volveríamos, nos costó mucho, porque ya nos habíamos acostumbrado al club, a Chile y a todo”.

“Él tenía muchas ganas de quedarse, pero las cosas no se dieron. Igual, gracias a Dios terminó dándose lo de Junior, un club con gente tan linda como la de Colo Colo”, explicó.

Agregando que a pesar de su dura salida siguen el presente de los albos. “‘Guille’ quiere mucho a los colocolinos. Siempre se emociona y me cuenta que le escriben comentarios muy lindos. Tanto él como yo estamos muy agradecidos por todo ese cariño que seguimos recibiendo hasta hoy”.

“Respecto al mal momento, es normal, así es el fútbol. Pero Colo Colo es un equipo grande y seguramente las buenas van a llegar”.

En la misma línea señala que le gustaría regresar al país. “Obvio, pensamos volver a Chile, así sea de vacaciones… Tenemos muchos amigos y gente querida allá, además de hermosos recuerdos del país. Siempre será lindo volver a Chile”.

