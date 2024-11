Colo Colo no pierde el tiempo y empieza a definir su plantel para la temporada 2025, donde celebrará su centenario y competirá en la Copa Libertadores. Y cuatro salidas fueron confirmadas este jueves: las de Ramiro González, Leonardo Gil, Gonzalo Castellani y Emiliano Amor.

Los cuatro terminaban contrato y no fueron considerados por Jorge Almirón para el próximo año. Entre ellos, quizás la salida más esperada fue la de Ramiro González, quien tuvo un cuestionado paso por el equipo y solo jugó 37 partidos en los dos años que cumplió en la institución.

En redes sociales, el defensa se descargó. “Siempre, a pesar de críticas, malos comentarios o lo que fuera, me brinde al 100 por cien. Se dijeron muchísimas cosas, incluso hasta antes de (primera llegada fallida), que estaba todo roto, que no iba a poder jugar ni un partido“, dijo.

“Tuve la suerte de jugar varios partidos y luchar constantemente contra todo tipo de crítica o mala vibra. Me voy con la frente bien en alto porque nunca me escondí, siempre di la cara y jamás me bajé de un entrenamiento. Me voy tranquilo y en paz conmigo mismo, y eso no tiene precio”, sumó.

Ramiro González se descargó en redes sociales | Photosport

La sentida despedida de Ramiro González de Colo Colo

“Quiero agradecer a cada una de las personas que confiaron en mí y jamás me dejaron caer cuando las cosas no salían. Gracias en primer lugar a mi familia que me acompaña siempre. Gracias a cada uno de los integrantes de este club tan grande por su respeto y disposición hacia mí y mi familia”, dijo.

A pesar de todo, el ex Platense aseguró que se va como “un hincha más que no se va a olvidar nunca de lo que es llevar el indio en el pecho. Los quiero mucho y gracias por todo, por lo bueno y por lo malo. Me enseñaron siempre a nunca bajar los brazos y que la única forma de conseguir las cosas en levantarse una vez de la que te caes. Ese es el secreto. Hasta siempre y muchas gracias”.