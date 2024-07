La banca de Colo Colo parece estar tomada por los argentinos en los últimos años. El Cacique hoy tiene a Jorge Almirón, pero mirando para atrás desde el 2020 que no hay un chileno en ese puesto.

El último fue Mario Salas, quien no lo pasó bien en aquel momento y fue parte de la campaña que casi terminó en un histórico descenso. Y si bien por ahora no se habla de cambios, para una leyenda como Marcelo Ramírez hay alguien que está pintando en caso de que se necesite: Miguel Ramírez.

El Rambo reveló su deseo de que algún día el Cheíto llegue a la banca del Cacique para pelear en grande. Todo ello lanzando fuertes dardos contra los dirigentes que hoy apuestan por cualquier nombre argentino aunque sean apuestas.

Marcelo Ramírez quiere ver a Miguel Ramírez en la banca de Colo Colo

Marcelo Ramírez conversó con ESPN y se refirió a la situación que viven los técnicos chilenos en el Campeonato Nacional y disparó con todo. “Es una pregunta para los directivos que toman decisiones, pero los hechos demuestran que son pocos valorados. Muchas veces se toman, sobre todo en estos tiempos con representantes dueños de clubes, traen entrenadores sin ningún tipo de curriculum desde Argentina”.

Miguel Ramírez ha hecho una gran campaña con Deportes Iquique y Marcelo Ramírez ya lo ve en Colo Colo. Foto: Photosport.

“Los traen por si resulta y eso va en desmedro de los técnicos chilenos que han hecho sus estudios, han trabajado en el formativo. Los eligen porque son más baratos que si al tercer partido no les gustan, los echan y no pasa nada. Los dueños de clubes ponen técnicos, te arman el equipo, si no estás de acuerdo te sacan y ponen a otro”, añadió.

Fue ahí que el Rambo explicó su deseo de ver al Cheíto en la banca del Cacique. “Yo siempre he dicho, Miguel Ramírez es un técnico que debería estar en Colo Colo hace rato. Su propuesta, en conferencia es escueto, no vende más. Pero vez a su equipo y es agresivo, que somete y va encima del rival”.

Eso no fue todo ya que destacó también a otros entrenadores nacionales. “Mario Salas, Gustavo Huerta, Nano que está puntero. Todos esos nombres, Huerta hace rato podría haber estado en la selección. Rueda vino y fue un desastre, apostaron por un técnico que no conoce el medio ni a los jugadores y no por un Huerta que lleva años, con experiencia”.

“En el fútbol nada te asegurada nada. Yo lo tuve en el Mundial del 98 y tengo los mejores recuerdos, es un señor del fútbol. Preparado, estudioso, le cambian el equipo todos los años y compite, pero no suena en los grandes. Miguel Ramírez lo mismo”, complementó.

Para cerrar, el Rambo insistió en que Cheíto tiene todo para estar en el Monumental. “Ha estado en equipos chicos, pero su propuesta es ir al frente y generar la emoción que le gusta a los hinchas. Para mí, hace muchos años que está pintado para Colo Colo”.

Por ahora, en el Cacique no piensan en sacar a Jorge Almirón, pero si queda fuera de Copa Libertadores y sin ganar el torneo, otra será la historia. Miguel Ramírez se enfoca en Deportes Iquique, con el que hoy está en el quinto lugar y trata de pelear el liderato ante los grandes y Coquimbo Unido.

¿Cuáles son los números de Miguel Ramírez como técnico?

En toda su carrera como técnico, Miguel Ramírez ha logrado disputar un total de 244 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 93 triunfos, 55 empates y 96 derrotas, con 327 goles a favor y 353 en contra.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo por ahora se prepara para la próxima fecha del Campeonato Nacional, donde intenta pelear el liderato. El sábado 27 de julio desde las 17:30 horas el Cacique enfrenta a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental.

