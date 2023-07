Dentro del complejo panorama que tuvo la defensa de Colo Colo en la primera rueda, uno de los nombres que más han extrañado es el de Emiliano Amor. El defensor ha estado varios meses lejos de las canchas tras sufrir una grave lesión.

La recuperación del zaguero fue más larga de lo esperado, pero ya se encuentra trabajando junto al resto de sus compañeros. Sin embargo, este lunes Gustavo Quinteros avisó que su vuelta no será pronto y que aún está en duda para la segunda parte del año.

Quinteros y la situación de Emiliano Amor en Colo Colo

En conferencia de prensa, Gustavo Quinteros fue consultado por el regreso de Emiliano Amor en Colo Colo. Pero fuera de lo que todos esperaban, el técnico dejó un mensaje que instala las dudas sobre su retorno.

“Nosotros creemos que, ojalá, pueda estar lo antes posible. Está entrenando normal, haciendo fútbol, pero le está costando”, comenzó explicando el estratega albo.

“Estuvo mucho tiempo parado, tuvo una operación difícil y no es fácil. Pasa que cuando hay ese tipo de operación que cuesta volver a agarrar ritmo y estar al mejor nivel”, añadió.

Pero Gustavo Quinteros no se quedó ahí y enfatizó que Emiliano Amor no está listo para regresar, pese a ser parte hasta de algunos amistosos. “Está luchando mucho para estar a disposición, pero le falta. Es una pena, porque para mí Emiliano Amor es el mejor central que tuvimos desde que llegó, por lo que aporta dentro y fuera de la cancha”.

Finalmente, el técnico insistió en que el defensor está haciendo lo posible, pero no tiene fecha definida. “Hoy se está recuperando, haciendo todo el esfuerzo para ser el que fue y ojalá lo logre, porque sería fantástico para él, su familia y el club. Aún no está a su mejor nivel”.

Colo Colo ruega por el retorno de Emiliano Amor para afirmar a su defensa. No obstante, la gravedad de lo ocurrido lo tiene hoy con muchas dudas sobre si podrá jugar o no alguna vez. El panorama es complejo, pero no imposible.