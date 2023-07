Colo Colo vuelve a la pelea en el Campeonato Nacional con un partido que promete. Este martes el Cacique visita a Ñublense en Chillán, pero lo hace con una sensible baja en sus filas: Carlos Palacios.

La Joya, que estaba siendo una de las grandes figuras en los últimos partidos, no viajó junto a sus compañeros. Gustavo Quinteros aseguró horas atrás que todo era por una lesión, pero en la previa del encuentro se conoció que hay otra razón.

Carlos Palacios y el motivo que lo deja fuera de Colo Colo ante Ñublense

Previo al duelo de Colo Colo con Ñublense, Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa y aclaró lo que pasaba con Carlos Palacios. El técnico aseguró que era un tema físico, pero en las últimas horas se supo que no era sólo eso.

“Carlos tuvo una pequeña molestia en una jugada en el entrenamiento. La decisión estará mañana (hoy), yo creo que no será tomado en cuenta para este partido, pero todavía estamos analizando. Está con molestias”, dijo el DT.

En la última edición de Deportes en Agricultura el periodista Cristián Alvarado reveló que hay una situación con el jugador fuera de la cancha. “Tiene un tema personal que se ausentó de los entrenamientos el fin de semana”.

Pero eso no fue todo, ya que le reporte recalcó que no es la lesión lo que lo aleja del encuentro. “A mí me dijeron que estaba complicado con el golpe, pero también con un tema personal”.

Con esto, queda esperar por la versión oficial de Colo Colo sobre la ausencia de Carlos Palacios. La Joya ha sido clave en las últimas jornadas y en el Cacique ruegan para no extrañarlo esta tarde ante Ñublense.