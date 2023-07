Coke Hevia repasa a Quinteros por sus cambios y entierra a Castillo: “Por su actitud no debe jugar más en Colo Colo”

Colo Colo logró sacar adelante un partido complicado en el Estadio Monumental al vencer por 2-1 al América MG de Brasil, dando el primer golpe de la llave y sacando una pequeña ventaja pensando en la vuelta de estos playoffs de la Copa Sudamericana 2023.

Pese a que en el Cacique hubo rendimientos altos, lamentablemente desde la banca no hubo muchas respuestas cuando Gustavo Quinteros comenzó a mover el equipo, algo que a la larga se vio reflejado en ese descuento agónico del cuadro brasileño en una pelota detenida.

Uno que analizó el desempeño de los albos fue Coke Hevia, quien contestó el llamado de RedGol para afirmar que “era para un triunfo más cómodo. Colo Colo no hizo un gran partido en cuanto al volumen de juego, con un mal primer tiempo y aun así se encontró con un gol iniciando el segundo. De ahí comienza a jugar mejor, hace el 2-0 y hay que cerrar el partido, saber leerlo”.

En ese sentido, el periodista declaró que “Quinteros se equivocó con los cambios y el problema es que no tiene volumen de juego. Tampoco se generó muchas opciones claras de gol”.

“Los cambios que hace Quinteros son casi de memoria. Hay jugadores que no salen y eso cuesta entenderlo. El caso de Castillo es de una mala lectura, porque a pesar del mal primer tiempo de Thompson, le pone ganas. Me imagino que después de este partido, por la actitud de Fabián Castillo, no debe jugar más en Colo Colo”, agregó tajantemente Hevia.

Opinando sobre el rendimiento del atacante cafetero, Coke declaró que “cualquiera de los que está fuera, no sé, Matías Moya o Alexander Oroz, le pueden poner ganas. Insisto, pueden estar más o menos imprecisos, pero lo de Castillo fue impresentable. Cero actitud y ganas del colombiano”.

“Los refuerzos de Colo Colo deben ser los cabros”

A la hora de estudiar el plantel que afrontará la segunda mitad del año, el periodista señaló que “acá hay culpas compartidas. En el medio nacional nadie marca una diferencia y Colo Colo gastó dos cupos de extranjeros en dos jugadores que no hacen nada como Castillo y Lezcano. Con esos dos cupos tal vez podría moverse más en este mercado”.

“Y podríamos decir tres por Bouzat, que es un puntero que no desborda y que termina de jugar de lateral. Tres cupos perdidos tiene Colo Colo”, agregó.

Para cerrar, Hevia conluyó que “yo pienso que los refuerzos deben ser cabros. Así como Quinteros le ha dado tantas oportunidades a Damián Pizarro, yo creo que al medio debe haber juveniles que le den un cambio de ritmo al equipo al medio. Pavez con Fuentes son muy parecido y Gil es un enganche falso. Me gustaría ver más a Vicente Pizarro y todavía más a Lucas Soto en esa zona”.