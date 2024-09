Si bien no fue el resultado esperado, Colo Colo mantiene intactas sus opciones de avanzar a las semifinales de Copa Libertadores. El Cacique igualó 1 a 1 en la ida por los cuartos de final ante River Plate y ahora tendrá que ir a Argentina a buscar el boleto a la ronda de los cuatro mejores de América.

El empate en el Estadio Monumental de Chile le deja una tarea compleja, pero no imposible al equipo de Jorge Almirón. Sin embargo, al otro lado de la cordillera creen que con ello, los Millonarios ya se aseguraron su lugar en la próxima fase del torneo continental.

Sebastián Vignolo lanzó particulares declaraciones, minimizando al Cacique para el duelo de vuelta. Y es que para el periodista, el elenco trasandino terminó en muchas mejores condiciones físicas para la llave en Buenos Aires.

Vignolo minimiza a Colo Colo para la vuelta con River Plate

El empate como local le deja a Colo Colo una gran tarea para ir a las semifinales de Copa Libertadores. El Cacique tendrá que buscar un triunfo ante River Plate como visitante, en un Estadio Monumental que mete miedo con sus más de 80 mil hinchas.

Colo Colo dominó a River Plate, pero no pudo conseguir el triunfo en Copa Libertadores. Foto: Photosport.

Sebastián Vignolo aprovechó de hablar sobre el duelo en nuestro país y sorprendió al poner a los Millonarios casi que como campeón. “Como dicen en el boxeo, una cosa es ver el león de lejos y otra verlo llegar. Colo Colo recibía al león. River en Copa Libertadores, para mí, es el único candidato”, comenzó señalando en ESPN.

“Colo Colo tenía en frente a un rival de jerarquía, con un entrenador que se desenvuelve en estos partidos como el león en la selva. Por eso destaco lo que hizo Colo Colo y creo, aunque esto es fútbol, que entregó todo lo que más podía. Jugó al máximo, el tanque lo dejó sin nafta, no le quedó nada, hasta el último litro por lo que vimos. Y siento que a River le quedó”, añadió.

A pesar de que el Cacique casi no sufrió ataques de los Millonarios, el periodista insistió en que tienen más méritos para avanzar. “No es que no la quiso consumir, no pudo. Para mí Colo Colo se exprimió al máximo y creo que River tiene más jugo de local. Por eso el sabor del empate es diferente, porque me gusta ver la cara de los jugadores y Colo Colo sintió que perdió. River no festejó, pero no era cara de un mal resultado”.

Eso no fue todo, ya que agrandó al cuadro argentino ninguneando más a los chilenos. “Me encanta ver a los médicos y lo que tienen pegado en la pared, sus pergaminos, sus cursos, sus premios. Con eso no se jode, no se discute”.

“¿Vieron lo de Armani ayer? Busquen los grandes éxitos de River y van a encontrar una tapada de Armani. Lo pongo sobre la mesa porque a veces lo critican. River no hubiese ganado todo lo que ganó si no tenía un arquero como este. Demostró ser el mejor para el arco de River. Se podrá comer un gol contra X, pero en la Copa Libertadores es el mejor. Ayer empataron, entre otras cosas, por tener a un monstruo en el arco. De lo contrario, se llevaba un resultado más doloroso”, complementó.

Finalmente insistió en su punto y dejó en claro que Colo Colo no tiene nada más para superar a River Plate. “Me parece que uno dio el máximo y no puede reprocharse nada, el otro sabe que va a la caja y tiene ahorro guardado”, sentenció.

¿Cuándo es la vuelta entre Colo Colo y River Plate en Copa Libertadores?

Colo Colo y River Plate intentarán clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores la próxima semana. Será el martes 24 de septiembre cuando, desde las 21:30 horas, los Millonarios reciban al Cacique por la vuelta de los cuartos de final.

