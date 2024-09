Colo Colo superó a Cobreloa en la reciente fecha del Campeonato Nacional y sigue en la lucha por el título. Los albos son el único escolta de Universidad de Chile en la recta final del torneo.

Pero el duelo en el Estadio Zorros del Desierto contó con un particular reencuentro que no pasó desapercibido para los hinchas del Popular. Esto debido a que Javier Parraguez se enfrentó a sus ex compañeros. El delantero vistió la camiseta del albo entre 2019 y 2021.

Los principales recuerdos tienen relación por ser parte del equipo que zafó del descenso y además por ganar la Copa Chile en 2019 ante la U y luego en 2021 frente a Everton. Por lo mismo tuvo un particular recibimiento de sus ex compañeros.

El elogio para Vicente Pizarro

En el lado B que publicó Colo Colo, el “Búfalo” se saluda afectuosamente con parte del plantel que saltó a reconocer la cancha. Vicente Pizarro, Cristián Zavala y Leandro Hernández es parte del grupo con que comparte antes del inicio del partido.

Pero lo que más llama la atención es la confianza que mostró sobre el “Vicho” y que hoy lo tiene como seleccionado nacional. “Aquí hay plata mía”, recalcó Parraguez al saludar a Pizarro, haciéndose parte del buen momento que vive el volante zurdo tanto a nivel local como en Copa Libertadores.

Si en el duelo ante Cobreloa alcanzó a disputar 20 minutos, pero logró un registro digno de destacar. Esto debido a que no erró ninguno de los siete pases que realzó y ganó los cuatro duelos que protagonizó ante los loínos. En esta temporada acumula un 86% de efectividad y es de los más regulares en le equipo de Almirón.