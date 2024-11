Varios años han pasado de la salida de Paulo Garcés de Colo Colo, sentenciada luego de varios errores en el arco del Cacique y la pérdida del título del Clausura 2017. El portero rescindió contrato en junio de ese año, a pesar de que poco antes había renovado por varias temporadas.

Ahora, Garcés recordó cómo fue esa salida del Monumental y profundizó en las amenazas de muerte que recibió por parte de hinchas de Colo Colo, quienes lo hicieron sufrir por sus errores. El portero de 40 años reveló detalles en conversación con Paulo Flores en el programa El Almanaque de Florete.

“Fue una salida traumática, porque perdí un contrato de tres años. Esto no lo he dicho: había firmado por tres años por más de un millón de dólares y me fui casi con las manos vacías a Antofagasta. Hasta el día de hoy me pregunto si fue buena decisión. Sí, porque seguí jugando y protegí a mi familia”, indicó.

“Estuve amenazado de muerte muchas veces. Muchas veces. Nunca tuve el espacio para decir esto y qué mejor decírtelo a ti, y ser transparente. Las redes sociales estallaron. Me esperaban afuera de la casa. Me mandaban mensajes. Sabían dónde estudiaban mis hijos”, añadió.

Paulo Garcés salió de Colo Colo a mediados de 2017: no era considerado por Pablo Guede | Photosport

Paulo Garcés revive su calvario en Colo Colo: “Me escupieron”

Paulo Garcés aseguró que, por suerte, nunca recibió un golpe. Pero la pasó mal. “Me apedreaban el auto y me escupieron con el niño en brazos. Me tuve que ir de un supermercado porque me estaban puteando y mis hijos me preguntaban qué pasaba”, relató.