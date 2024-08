Colo Colo sacó la tarea adelante este martes en la querida Copa Libertadores de América, porque le ganó a Junior en la ida de los octavos de final, en duelo jugado en el estadio Monumental.

Los albos se impusieron por 1-0 en el primer duelo de la serie ante los colombianos, gracias al solitario tanto de Vicente Pizarro.

El Vicho marcó a los 76 minutos tras una brillante habilitación de Carlos Palacios, quien dejó mano a mano al zurdo con el arquero uruguayo Santiago Mele.

Pato Yáñez le responde a Carlos Palacios

Tras el partido la Joya Palacios habló con la prensa y lanzó duras palabras para los críticos, palabras que tomó Patricio Yáñez, quien en radio Agricultura le mandó un mensaje al volante creativo.

“Yo no voy a entrar a discutir con él, él tiene una idea, un pensamiento, no sé si lo desarrolla bien pero no está en la Selección, no está en la Selección, ya con eso se responde solo”, dijo con fuerza el ex Real Betis.

Carlos Palacios se queja tras el partido de Colo Colo con Junior. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Esa es la respuesta y eso es lo que él tiene que meditar cuando intenta, en la manera típica del futbolista que no piensa las cosas de repente, que tira la pachotada… Está bien que lo haga, es el desahogo del jugador, es la única profesión en la que se le critica todos los días, y donde se mete gente que no tiene idea, pero que mire las convocatorias de la Selección y no está en ninguna”, agregó.

Para finalizar, el Pato Yáñez se colgó de las mismas palabras de Carlos Palacios, quien mandó a que le pregunten a Juan Román Riquelme “qué le ve”, debido al interés que ha presentado para llevárselo a Boca Juniors.

“Él dice ‘qué me ven, pregúntenle a Riquelme’, bueno, pregúntenle a Riquelme por qué no está en la Selección”, cerró.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional?

El partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido por la fecha 20 del Campeonato Nacional se jugará este viernes 16 de agosto, a partir de las 19:00 horas en el estadio Monumental.

