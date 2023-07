Don José Sulantay dejó de existir este jueves a los 83 años y el padre de la generación dorada de la selección chilena deja un vacío que no se puede llenar en el fútbol chileno. El otrora delantero coquimbano dirigió varios equipos, pero un caso pendiente fue Colo Colo.

En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez lamentó la partida de Sulantay y afirma tajante: al DT le habría ido de maravillas en Colo Colo y sostiene que el plantel jamás le hizo la cruz.

“A José le faltó dirigir en otro grande. Lo conversamos en algún momento y el me decía que tenía de parte de algunos jugadores históricos o de renombre, no llegar a Colo Colo”, dijo Patricio Yáñez agregando que “uno de sus deseos era dirigir al cuadro popular, estuvo en otro grande como Cobreloa, pero le faltó dirigir a un grande de la capital”.

El Pato complementó que “me adhiero a todo lo que se ha dicho de él, en cuanto a la generación dorada, pero creo que también tenía todo para tener éxito, como lo tuvo en Cobreloa, en otras instituciones. Creo que le habría ido muy bien en Colo Colo”.

“Por la generación dorada muchos pensarían que Sulantay era un técnico para el tema formativo o previo al profesionalismo, pero yo creo que le faltó dirigir en Colo Colo porque tenía todas las condiciones y capacidades. Él decía que los que estábamos en Colo Colo, los más grandes y cabrones, no queríamos que llegara. ¿Era verdad? No”, sentenció Yáñez.

Sulantay comenzó su carrera como entrenador en 1980 en la banca de Coquimbo. La Serena, Antofagasta, Ovalle, Cobreloa, Palestino, O’Higgins, Rangers, las selecciones chilenas sub 23, sub 20 y sub 17 e Iquique fueron sus otras casas.