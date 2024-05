Se acerca el fin de la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 y con ello partirá la ventana intermedia de refuerzos. Y en Colo Colo ya se enfocan en lo que será la conformación definitiva para la segunda parte de la temporada, ilusionados en continuar subiendo en la tabla tras un comienzo irregular del equipo dirigido por Jorge Almirón.

En Radio Agricultura informaron que el Cacique busca un centrodelantero goleador. Pero también está la posibilidad de un lateral derecho que pueda relevar a Óscar Opazo. Uno de los nombres que aparece sobre la mesa es el argentino Nicolás Tripichio, capitán y referente de Defensa y Justicia.

Si bien no es seguro que Tripichio u otro lateral llegue al Cacique, la posibilidad desató la molestia de Patricio Yáñez, quien reclamó a Colo Colo la incapacidad para formar carrileros y/o darles la oportunidad a los que tiene en casa.

“Un lateral yo lo construyo en mi laboratorio. Yo no voy a buscar un lateral afuera. No me vengan con historias. Tú lo puedes hacer, y laterales hay. Lo que pasa es que en Colo Colo algunos chicos no jugaron, y al no jugar se pierden”, dijo el Pato.

“No es una nave espacial”

Ya un poco más molesto consideró que “en Colo Colo la competitividad es dura, es brava. Pero cómo no vas a tener la capacidad para sacar un lateral derecho, córtenla po. Si no es fabricar una nave espacial”.

“Y los laterales que tienes, tienes que respaldarlos en algún momento. Yo no estoy diciendo que Colo Colo tire una semilla en Macul y te va a salir un alcornoque”, complementa.

Tripichio fue mundialista juvenil con Argentina. (Foto: Getty Images)

Patricio Yáñez sentencia que “lo que digo es: trabaja, si puedes sacar en dos años un lateral derecho y otro izquierdo. Es tan poco lo que se pide, Me preguntan: ¿pago un palo y medio por un lateral? No pago un palo y medio”.

Según profundizaron en la 92.1 FM, Colo Colo no ha iniciado contactos con Defensa y Justicia por Nicolás Tripichio, pero el jugador es uno de los nombres que ronda hace tiempo en el Monumental, deseo de Jorge Almirón.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la acción este sábado 25 de mayo, desde las 15:00 horas, contra Deportes Iquique en el estadio Tierra de Campeones. El partido es válido por la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional 2024. Tras los Dragones Celestes, el Cacique tendrá “una final” contra Cerro Porteño por Copa Libertadores.