El delantero de Colo Colo y la selección chilena, Carlos Palacios, fue el invitado estelar del programa La Junta, conducido por Julio César Rodríguez. En el espacio, La Joya regaló una sabrosa conversación de casi una hora.

Y Julio César le preguntó cómo se dio su llegada a Colo Colo. El relato deja claro que el corazón de Palacios no puede ser más albo…

“Había hablado hace tiempo… En el Inter le dije a mi representante que quería jugar en Colo Colo. Con él trabajo desde los 14-15 años y él sabe que soy colocolino y que quería jugar en el Colo. Incluso cuando me voy a Brasil, fue cuando Colo Colo se iba a ir a la B, estaban peleando el descenso. Yo le decía ‘quiero jugar en el Colo, llévame al Colo’. Él se reía no más”, contó La Joya.

Agrega que “cuando me fui le pregunté que por qué no me había llevado al Colo. Estábamos en Brasil, firmamos en Inter de Porto Alegre y salimos a comer para celebrar. Le digo ‘por qué no me llevaste al Colo, me estás mintiendo u ocultando algo'”.

Palacios y un trato por su felicidad

“Me dijo: no, si nunca mandaron oferta. Le respondí ‘algún día me tienes que llevar’. Sí, hagamos un trato, me contestó. Nos dimos la mano y me dijo que en el algún momento me iba a llevar al Colo”, complementó.

Palacios, jugador e hincha fanático de Colo Colo

El polifuncional futbolista explica que “habló en el Colo y le dijeron que era mucha plata, que ellos no tenían esos recursos y no se dio. Y en su momento Vasco da Gama pregunta que cuánto costaba el pase, que querían comprarlo, y yo le dije que hiciera todo lo posible hasta que no se pudiera más. ‘Depende de ti mi felicidad’, le dije. No quería seguir en Vasco”.

“Y se la jugó. Vasco no quería que me viniera, me ofrecieron subirme el sueldo. Y le dije a mi representante que si me traía a Chile, en tres años iba a valer el doble. Y cuando jugué con Argentina le dije que le regalé dos años, porque en un año ya valgo el doble”, expone.

Palacios sentencia que “él viajó, y conversó con los de Vasco, que se estaba yendo a Estados Unidos de pretemporada. Veo la nómina y no estaba… yo feliz. Dije algo está pasando. Me llama, que lo pase a buscar porque estaba en Brasil y me dice tienes vuelo a Chile, arma las maletas y entrega la casa. Estás listo en Colo Colo”.