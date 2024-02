Fue tanta la superioridad de Colo Colo en su debut en el Campeonato Nacional que es prácticamente obligatorio seguir hablando de ello. Los tres goles con los que el Cacique superó a Unión Española pueden parecer exiguos si uno piensa en la amplia superioridad mostrada en varios pasajes del enceuntro.

Este rendimiento se logró gracias a lo grupal, el trabajo minucioso de Jorge Almirón y, también, al desempeño individual de los jugadores albos. Pocos puntos bajos y varios por destacar entre el Cacique.

Entre los que anduvieron bien, Pablo Parra. El delantero colocolino valoró el ritmo de juego que el cuadro de Almirón le impuso a los hispanos, asegurando que no se debió a simple casualidad, sino que a ciertas características propias de este equipo.

“Fuimos superiores, eso nos da confianza para llegar bien a la Libertadores. Nos sentimos bien. Hay buen pie al medio, entonces eso se reflejó en el resultado. Ahora hay que entrenar, recuperar para llegar mejor al partido que se viene”, analizó el nacido en Chillán.

Godoy Cruz a la vista

Lo que se realiza en el Campeonato Nacional no siempre se puede repetir en competencias internacionales y eso Colo Colo lo sabe. El fútbol chileno, varios pasos más atrás de otros países de la región, tiene mucho que demostrar y el partido de los albos ante Godoy Cruz es una buena oportunidad para ello.

Pablo Parra es uno de los que le tiene fe a su equipo y asegura que el duelo ante el Tomba estará parejito. “Llegamos bien, venimos entrenando hace casi un mes y medio. Llegaremos de la misma manera que ellos. En todos los amistosos no hemos perdido”, señaló el atacante.

Pero las loas generales no impiden reconocimientos particulares y cuando a Parra se le pregunta sobre Arturo Vidal, no duda en ningún momento en subirlo al edén del fútbol. “Es extraordinario, un crack, se mueve muy bien dentro de la cancha. Por algo jugó en Europa”, resalta el delantero y compañero del King, aunque no tuvo la misma efusividad a la hora de hablar de lo vivido por la hinchada alba en la Supercopa.

“El apoyo de ellos es incondicional, tienen que apoyarnos como siempre. No quiero opinar sobre ese tema”, soltó escuetamente Pablo Parra, quien parece erigirse en uno de los pilares ofensivos en el esquema de Jorge Almirón.