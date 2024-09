Ya se palpita el duelo de vuelta por los cuartos de final de Copa Libertadores, donde Colo Colo buscará el todo o nada cuando visite el Monumental de Núñez para jugar contra River Plate.

Tras el 1-1 inicial, se han dicho de todo entre lado y lado, pero si hay algo que preocupa en Macul es el arbitraje. Esto, considerando el cuestionado desempeño de Raphael Claus en el pasado encuentro, donde expulsó a Maximiliano Falcón.

“Esperemos que no pase nada raro, que sea imparcial el árbitro que nos toque allá y que gane el mejor. Que el arbitraje no incida cómo pasó hoy (el martes), la expulsión (Falcón) y la no expulsión en contra de Amor creo que fue bastante claro”, dijo el DT Jorge Almirón.

¿Conmebol en la mira?

Salieron voces al paso especulando sobre el interés de Conmebol en que River Plate sea el campeón de Copa Libertadores, para así liberar un cupo en el Mundial de Clubes 2025 y pueda acceder Olimpia de Paraguay.

Esto, considerando que el Presidente del organismo, Alejandro Domínguez, está vinculado al club y le conviene que tanto River, Flamengo o Fluminense ganen la Libertadores este año para así clasificar a los paraguayos en 2025.

Uno de los que puso el grito en el cielo fue el periodista chileno Rodrigo Herrera, quien enfatizó en el árbitro designado para el River Plate – Colo Colo, poniendo en duda el criterio de la Conmebol.

Recordar que tanto River Plate, Flamengo y Fluminense ya están clasificados al Mundial de Clubes 2025, y si vuelven a campeonar, liberarían un lugar en el ranking de clubes de Conmebol para Olimpia de Paraguay.