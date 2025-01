Colo Colo le puso fin a la primera parte de su pretemporada y regresó este miércoles a Santiago para lo que viene. El Cacique aclaró varias cosas que estaban pendientes, entre ellas la continuidad de Brayan Cortés.

Luego de semanas de rumores, el Indio finalmente firmó su contrato y seguirá cuidando el arco del Cacique por los próximos tres años. Una noticia que no ha dejado indiferente al plantel y que llevó a Arturo Vidal a cantársela más que clara al portero.

Previo al viaje a Santiago, el King habló en el aeropuerto de La Serena sobre la continuidad del guardameta. Y más allá de celebrarla, le metió presión y con todo para que entienda el lugar en el que está.

Arturo Vidal se la canta clara a Brayan Cortés en Colo Colo

Arturo Vidal es el gran líder de Colo Colo para el centenario y está enfocado en que el plantel brille esta temporada. Eso lleva al King a hablar de varios temas, incluida la teleserie que protagonizó Brayan Cortés y que tuvo un final feliz, aunque no para todos.

Arturo Vidal le pidió a Brayan Cortés ponerse a trabajar de inmediato por el bien de Colo Colo. Foto: Photosport.

El Indio finalmente aceptó la propuesta para renovar con el Cacique y seguirá siendo el portero para el centenario. Una decisión que ha generado debate entre los hinchas y que en el plantel no pudieron evitar.

En palabras recogidas por Meganoticias antes del viaje desde La Serena a Santiago, Arturo Vidal abordó lo ocurrido con Brayan Cortés. Si bien el King trató de hacerle el quite señalando que “no lo he visto“, le terminó metiendo presión.

Para el King, la única forma en que todo quede atrás es que el Indio responda en la cancha. “Ojalá se ponga rápido los guantes y se ponga a entrenar, porque este año tenemos muchas cosas que ganar y va a ser bastante duro“, fue su claro mensaje.

Se espera que esta tarde el portero se sume a los trabajos en el Estadio Monumental junto al resto de sus compañeros. Eso sí, las teleseries no acaban en el Eterno Campeón, ya que todavía queda solucionar lo que pasará con Maximiliano Falcón.

Arturo Vidal le pone fin a la polémica que generó la situación de Brayan Cortés y Colo Colo. El King sólo piensa en ganarlo todo en 2025, el año del centenario del Cacique, pero que comenzó lleno de problemas.

¿Cuáles son los números de Brayan Cortés en Colo Colo?

Brayan Cortés renovó con Colo Colo y ahora espera seguir aumentado sus números en el club. Hasta ahora acumula 208 partidos oficiales disputados, con 84 arcos en cero y 195 goles en contra en los 18.491 minutos que ha estado dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Con el caso de Brayan Cortés ya resuelto, Colo Colo se enfoca en su primer amistoso del 2025. El Cacique se estrena este domingo 12 de enero desde las 22:00 horas enfrentando a Peñarol en Uruguay.