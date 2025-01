"Jugué, pero después...": Ramiro González culpa a Jorge Almirón de su mal año en Colo Colo

Si bien ya hace varias semanas que se fue de Colo Colo, todo indica de que Ramiro González todavía tiene una espina clavada. El defensor dejó el Cacique después de una mala temporada y seguirá su carrera en otro club chileno.

Este martes el zaguero fue presentado como el nuevo refuerzo de Everton, donde aprovechó de analizar lo que fue su 2024. Y para sorpresa de todos, más allá de autocríticas, apuntó contra Jorge Almirón como el responsable de su desempeño el año pasado.

En una visión que dio que hablar entre los hinchas, el defensor aseguró que con Gustavo Quinteros jugó mucho más de lo que lo hizo con el actual DT albo. Un gesto que grafica que no dejó en buenos términos su relación con el estratega.

Ramiro González apunta contra Jorge Almirón por su mal rendimiento en Colo Colo

El 2024 de Ramiro González no fue para nada bueno y sumó muy pocos minutos en su último año con Colo Colo. A pesar del cargado calendario, el defensor nunca convenció a Jorge Almirón y terminó saliendo a buscar nuevos desafíos en 2025.

Ramiro González aseguró que fue Jorge Almirón quien lo hizo ver mal en Colo Colo en 2024. Foto: Photosport.

En su presentación como refuerzo de Everton, el zaguero fue consultado por la forma en la que llega luego de casi no jugar en el Cacique. Ahí, su visión sorprendió a los presentes.

“Habría que preguntarle a Jorge Almirón (por qué no jugaba)“, comenzó señalando. “Yo siempre estuve a disposición“, agregó el defensor antes de insistir con su punto.

“Llegué con Gustavo Quinteros, el entrenador anterior. Con él jugué prácticamente todo el año, pero después tuve que remarla de atrás con Almirón“, complementó.

De hecho, Ramiro González enfatizó en que había algo personal con Jorge Almirón. “A lo mejor no habré sido de su agrado y no tuve la continuidad que a uno le gustaría. No tengo nada que decir sobre eso, solo que me encuentro bien físicamente. Me faltó jugar un poco más solamente“, sentenció.

Los números dejan en evidencia que el DT no lo tenía muy bien considerado. En la última temporada apenas pudo jugar 8 partidos, en los que alcanzó a sumar 472 minutos dentro de la cancha. Poco para el cargado calendario que tuvo el club en 2024.

Ramiro González se fue de Colo Colo pero con una herida que sigue abierta por su rendimiento. El tiempo dirá si Jorge Almirón se equivocó o tenía razón, aunque por datos, parece ser el técnico el que gana el gallito por ahora.

¿Cuáles fueron los números de Ramiro González en Colo Colo?

En toda su estadía en Colo Colo, Ramiro González logró disputar un total de 37 partidos oficiales. En ellos marcó 1 gol, no registró asistencias y llegó a los 2.888 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo se olvida de Ramiro González y sólo se enfoca en su primer amistoso del 2025. El Cacique debuta en el año de su centenario con un amistoso ante Peñarol en la Serie Río de La Plata este domingo 12 de enero desde las 22:00 horas.